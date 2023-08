Mercato : Al-Hilal officialise l'arrivée de Neymar

Le club saoudien d'Al-Hilal a officialisé, ce mardi 15 août, l'arrivée du Brésilien Neymar. L'attaquant de 31 ans quitte officiellement le Paris Saint-Germain après six années passées dans le club de la capitale.

Ce n’était plus qu’une question de temps, mais c’est désormais officiel. Après six saisons passées du côté du Parc de Princes et du Paris Saint-Germain, le Brésilien Neymar s’est officiellement engagé avec le club saoudien d’Al-Hilal.

L’annonce a été effectuée par le club évoluant en Saudi Pro League, ce mardi 15 août, à travers une vidéo mettant en avant Neymar sous ses nouvelles couleurs. Selon RMC Sport, le transfert de l’attaquant brésilien en Arabie Saoudite devrait rapporter près de 90 millions d’euros au club de la capitale.

Le départ d'«une légende du PSG»

Quelques instants après l’annonce du transfert par Al-Hilal, le PSG a publié un communiqué sur son site internet, remerciant le Brésilien pour sa contribution au club parisien. «Le Paris Saint-Germain remercie Neymar Jr, une légende du club. Neymar Jr quitte le Paris Saint-Germain pour s’engager avec la formation saoudienne d’Al-Hilal. En six saisons dans la capitale, l’international brésilien aura marqué l’histoire du club», a indiqué la formation francilienne dans son communiqué.

De son côté, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi s’est également targué d’un message pour Neymar. «Il est forcément difficile de dire au revoir à une légende du club, ce que Neymar sera pour toujours. Je n'oublierai jamais le jour où il est arrivé au Paris Saint-Germain, ni ce qu'il a apporté à notre club et à notre projet au cours des six dernières années», a déclaré le président du PSG, ajoutant que «Neymar fera toujours partie de l’histoire» du club.

Un championnat rempli de stars du football

Désormais engagé du côté d’Al-Hilal, Neymar retrouvera, dans son nouveau club, plusieurs visages connus pour leurs passages en Europe comme le Sénégalais Kalidou Koulibaly, le Portugais Ruben Neves ou encore le Brésilien et ancien Bordelais, Malcom.

Le championnat saoudien, diffusé sur les antennes de Canal +, compte de nombreuses stars parmi ses rangs, à l'image de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané (Al-Nassr) ou encore Karim Benzema (Al-Ittihad).