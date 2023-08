Neymar : quand aura lieu la présentation du Brésilien à Al-Hilal ?

Recruté par Al-Hilal, Neymar sera présenté, ce samedi, par le club saoudien en marge de la rencontre à domicile contre Al Feiha pour le compte de la 2e journée de la Saudi Pro League.

Une cérémonie qui s’annonce mémorable. Recruté en début de semaine par Al-Hilal, où il a signé un contrat de deux ans, Neymar sera présenté, ce samedi, par le club saoudien. La présentation tant attendue du Brésilien aura lieu avant la rencontre à domicile face à Al Feiha comptant pour la 2e journée de la Saudi Pro League (à 19h heure française) et elle promet d’être extraordinaire. Encore plus impressionnante que celle réservée par Al-Ittihad à Karim Benzema au début du mois de juin.

Pour marquer le coup et fêter dignement l’arrivée de la star brésilienne, Al-Hilal, qui a déboursé 90 millions d'euros pour s'attacher ses services, aurait prévu de dépenser plusieurs millions d’euros pour monter un show XXL. «Il y aura des feux d’artifice, des spectacles de drones, de la musique, ce sera un projet majeur et ils voudront que le plus grand nombre de médias soient présents pour avoir la plus grande exposition possible», a affirmé un expert au Daily Mail.

ses débuts prévus la semaine prochaine ?

Si rien n’est encore confirmé, Neymar, qui touchera un salaire annuel de 100 millions d’euros dans le riche pays du Golfe, ne devrait pas participer à la rencontre. Les débuts de l’ancien attaquant du PSG pourraient avoir lieu, jeudi prochain (24 août), lors du déplacement d’Al-Hilal sur la pelouse d’Al-Raed. Remis de son opération de la cheville droite, il a hâte de commencer cette nouvelle aventure.

«La compétitivité est importante et c’est pour ça que j’ai rejoint ce championnat. (…) C’est passionnant d’affronter de grands joueurs qui évoluent dans d’autres équipes. Ça vous donne une motivation supplémentaire. Quand vous affrontez des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou Roberto Firmino, l’excitation est encore plus grande», a-t-il confié.