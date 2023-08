Paris 2024 : l'épreuve test du triathlon doit se dérouler dans la Seine ce jeudi

Un peu plus de 10 jours après l'annulation de l'épreuve test de Paris 2024 de nage en eau libre organisée dans la Seine, le triathlon devrait se dérouler normalement ce jeudi 17 août. Sauf si la qualité de l'eau est de nouveau jugée insuffisante par les organisateurs.

Des nageurs dans la Seine à 11 mois du début des JO ? Alors que les épreuves de Coupe du monde de nage en eau libre référencées dans le programme des tests pour Paris 2024 ont été annulées les 5 et 6 août derniers, des nageurs devraient pouvoir concourir dans la Seine ce jeudi 17 août.

En effet, les épreuves de triathlon et de para triathlon se dérouleront jusqu'au au dimanche 20 août. Les athlètes devraient s'élancer au niveau du Pont Alexandre III pour parcourir les 1.500 mètres à la nage, avant de poursuivre par 40 kilomètres de cyclisme et enfin 10 kilomètres de course à pied.

