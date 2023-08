Coupe du monde féminine 2023 : le président de la Fédération espagnole embrasse une joueuse sur la bouche après le sacre de la Roja (vidéo)

Quelques instants après la victoire de l’Espagne en finale de la Coupe du monde féminine, ce dimanche 20 août, contre l'Angleterre (1-0), le président de la Fédération espagnole de football a embrassé une des joueuses sur la bouche.

La scène n’est pas passée inaperçue. Dans les instants qui ont suivi la victoire de l’Espagne en finale de la Coupe du monde féminine, ce dimanche, contre l’Angleterre à Sydney (1-0), le président de la Fédération espagnole de football (RFEF) a embrassé Jennifer Hermoso sur la bouche.

Tout à sa joie de voir la Roja être sacrée pour la première fois de son histoire et dans l’euphorie générale, Luis Rubiales, posté aux côtés de la reine Letizia et de sa fille Sofia, a félicité Olga Carmona et ses coéquipières sur le podium lors de la remise des prix.

Lo del presidente de la Federación de España Luis Rubiales en la final del Mundial es IMPRESENTABLE!!.





Le plantó un beso en la boca a Jenni Hermoso y tocó excesivamente a las jugadoras. pic.twitter.com/xXq9JPf73T — Claudya Carolina (@ClaudyaCarolina) August 20, 2023

Au moment de congratuler la joueuse de Barcelone, qui venait de recevoir sa médaille, il a chaleureusement pris l’attaquante espagnole dans ses bras avant de lui prendre la tête et lui faire un bisou sur la bouche. Une image qui a rapidement fait le tour de l’Espagne suscitant une certaine incompréhension. Certains évoquent une agression sexuelle de Luis Rubiales qui n’en est pas à sa première controverse de l’autre côté des Pyrénées.

En septembre dernier, il avait été accusé d’avoir utilisé l’argent de la Fédération pour organiser des orgies début 2020. Une dizaine de jeunes filles auraient été invitées dans un chalet privé. Il est aussi soupçonné d’avoir utilisé l’argent de la RFEF à des fins personnelles. Cette nouvelle polémique ne devrait donc pas lui permettre de redorer son image.