Equipe de France : Thierry Henry nouveau sélectionneur des Espoirs

A un an des JO de Paris 2024, Thierry Henry a été officiellement nommé, ce lundi, à la tête de l’équipe de France Espoirs par le comité exécutif de la FFF, succédant à Sylvain Ripoll.

Thierry Henry est de retour au sein de la «maison France». Comme attendu depuis plusieurs jours, l’ancien attaquant tricolore a été officiellement nommé, ce lundi, à la tête de l’équipe de France Espoirs. Alors qu’il était en concurrence avec Jocelyn Gourvennec, Julien Stéphan et Sabri Lamouchi, sa nomination a été validée à l’unanimité par le comité exécutif de la FFF.

Il a été vu comme le remplaçant idéal pour succéder à Sylvain Ripoll, qui n’a pas résisté à l’élimination en quarts de finale du dernier Euro face à l’Ukraine (3-1). Son aura, sa personnalité ou encore son palmarès ont convaincu les membres du Comex de lui donner le poste, même si ses expériences comme entraîneur n’ont pas toujours été concluantes jusqu’à maintenant.

Son aventure sur le banc de Monaco n’a duré que trois mois et demi, entre octobre 2018 et janvier 2019. Quelques mois plus tard, il a dirigé l’Impact Montréal en Major League Soccer, où il a débarqué en novembre 2019, mais il a démissionné en février 2021 sans résultats probants. Il a également été à deux reprises l’adjoint de Roberto Martinez à la tête de l’équipe de Belgique (2016-2018, 2021-2022).

Premier match le 7 septembre

Et la mission du champion du monde 1998 est très claire : faire briller l’équipe de France Espoirs lors des JO de Paris 2024. Dans cette mission, il pourrait compter sur Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France a répété à plusieurs reprises son envie de disputer les Jeux olympiques dans la capitale française. C’est le cas également d’Antoine Griezmann ou encore Olivier Giroud, alors que chaque équipe a la possibilité d’intégrer trois joueurs âgés de plus de 23 ans.

L’autre mission de Thierry Henry, qui composera son staff dans les prochains jours, sera de qualifier les Espoirs pour l’Euro-2025 avec un premier match des qualifications prévu le 11 septembre en Slovénie. Mais il fera ses grands débuts, le 7 septembre, lors d’un match amical, programmé le 7 septembre prochain, face au Danemark à Nancy. Pour ces deux rencontres, il devrait communiquer sa liste des joueurs retenus le 31 août. Le rendez-vous est déjà très attendu.