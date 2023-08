Monaco : mis en examen, Wissam Ben Yedder «conteste fermement» les accusations de viol

Accusé de viol par deux jeunes femmes et mis en examen avec son frère, Wissam Ben Yedder a «fermement» contesté les infractions reprochées par la voix de son avocate, contactée par Nice-Matin.

Tout semble aller pour le mieux pour Wissam Ben Yedder et Monaco en ce début de saison. Le club de la principauté occupe la tête de la Ligue 1 avec deux victoires en autant de journées, et l’attaquant français a déjà inscrit trois buts. Et pourtant, le capitaine monégasque a été mis en examen, le 10 août dernier, pour «viol, tentative de viol et agression sexuelle». Des faits qu’il a contesté par la voix de son avocate. «Mon client conteste fermement les infractions qui lui sont reprochées», a indiqué Me Hasna Louzé, contactée par Nice-Matin.

Les faits remonteraient au 10 juillet dernier à Beausoleil. Deux jeunes femmes, âgés de 19 et 20 ans, accusent l’international tricolore et son frère de 25 ans, visé par les mêmes chefs d’accusation et également mis en examen, de leur avoir «imposé des actes sexuels» au cours d’une soirée passée ensemble. Tous deux ont passé 48h en garde à vue entre le 8 et 10 août pour livrer leur version de la soirée aux enquêteurs.

Alors que le parquet de Nice avait requis son placement en détention provisoire, Wissam Ben Yedder avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire contre une caution de 900.000 euros. Il avait ainsi pu participer aux deux premiers matchs de championnat et devrait également être du déplacement, ce vendredi, à Nantes, où Monaco tentera d’enchaîner une 3e victoire consécutive.