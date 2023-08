«J’ai vu des gens sans bras ni jambes» : le boxeur Oleksandr Usyk raconte l’enfer de la guerre en Ukraine

Le boxeur Oleksandr Usyk, qui affrontera Daniel Dubois ce samedi 26 août, s’est confié sur son expérience très compliquée sur le front lors de la guerre en Ukraine.

C’est le combat qui l’aura le plus marqué dans sa vie. Le boxeur ukrainien Oleksandr Usyk, qui affrontera Daniel Dubois ce samedi 26 août à la Tarczyski Arena de Wroclaw en Pologne, pour la défense des titres mondiaux des poids lourds WBA, IBF et WBO, a évoqué au Daily Mail et au Sun la situation dramatique que connaît son pays depuis l’invasion de la Russie.

«Après mes combats face à Anthony Joshua (deux victoires, ndlr), je suis rentré chez moi et je suis parti au front. Je vivais avec les troupes. J'étais là pour eux. À 900 mètres, avec des jumelles, j'ai vu mes ennemis courir, les chars exploser, les maisons détruites», a raconté le champion du monde invaincu.

Pourquoi es-tu là ?

«J'ai vu des gens sans bras ni jambes. J'ai vu ceux qui pouvaient encore marcher ressemblant à des morts-vivants, a ajouté Oleksandr Usyk qui devrait affronter Tyson Fury en cas de victoire. Tout est mort partout. J'ai traversé une ville. Une ville morte. Zéro énergie. Nous sommes passés devant un terrain de jeu. Les jouets sont là mais aucun enfant ne joue. C'était mort.»

Usyk, qui a reçu une dispense du président Zelensky pour quitter l'Ukraine et reprendre sa carrière professionnelle de boxe, a avoué que pendant son séjour au front, beaucoup ne comprenaient pas sa présence. «Ils m’ont demandé : ‘Pourquoi es-tu là ?’ ‘Même certains généraux ne viennent pas ici !’ Je leur ai dit que je n'étais pas un général. Que j'étais un Ukrainien ordinaire, comme eux.»

Le boxeur a également vu que beaucoup de soldats n’étaient pas professionnels. «J’ai passé beaucoup de temps avec ces gens et peu d'entre eux sont des soldats professionnels. Ils ne sont pas prêts à faire la guerre. L'un d'eux était banquier. L'un est boulanger. L'autre est une entreprise masculine. Il y a de vrais soldats, mais la plupart de ceux qui sont en première ligne ne le sont pas.»

Âgé de 36 ans, Oleksandr Usyk est invaincu en carrière (20 victoires en autant de combats). Avant de rencontre l’espoir britannique Daniel Dubois, son challenger officiel, il reste sur deux victoires contre Anthony Joshua.

