Mondiaux d’athlétisme 2023 : un athlète attend sa compagne sur la ligne d’arrivée et la demande en mariage (vidéo)

Après sa course, le Slovaque Dominik Cerny a demandé en mariage sa compagne Hana Burzalova, ce jeudi, sur la ligne d’arrivée du 35 km marche des Mondiaux d’athlétisme 2023 à Budapest.

Une journée chargée en émotions pour ce couple slovaque. Dominik Cerny et Hana Burzalova ont participé, ce jeudi, aux 35 km marche des Mondiaux d’athlétisme 2023 à Budapest (Hongrie) avec de belles places d’honneur pour l’un et l’autre. Et leur course s’est surtout soldée par une très belle demande en mariage. Pour le moins inattendue pour la jeune femme.

Love's not a competition, but 's Dominik Černý and Hana Burzalova are winning today





Après avoir terminé son épreuve, Dominik Cerny a patiemment attendu sa compagne qui participait à la course féminine. Et alors qu’elle bouclait ses 35 km, Dominik Cerny s’est posté sur la ligne d’arrivée avec un genou à terre et une bague à la main.

Surprise, Hana Burzalova n’a pas caché sa joie et a dit «oui» à son futur mari. L’athlète slovaque lui a alors passé la bague au doigt avant de l’embrasser fougueusement. Cette demande en mariage restera comme l’une des belles images de ces Mondiaux.