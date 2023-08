Coupe du monde 2023 de basket : l'énorme coup de gueule de Nicolas Batum après l'élimination de l’équipe de France

Capitaine de l’équipe de France de basket, Nicolas Batum a eu des mots très durs quelques minutes après l’incroyable élimination en Coupe du monde 2023, ce dimanche 27 août.

Le capitaine et ailier des Bleus, Nicolas Batum, a qualifié de «grosse déception» l’élimination de l’équipe de France après la défaite contre la Lettonie dimanche à Jakarta (88-86).

«C'est une grosse déception. On a craqué mentalement, on a craqué physiquement, on n'a pas été ensemble. Ils (les Lettons) ont fait un gros match. Il ne faut pas leur retirer ça, mais ce match caractérise ce qu'il s'est passé depuis cinq, six semaines, a-t-il dit au micro de BeIN à la fin de la rencontre. On est une très bonne équipe, on l'a montré depuis quelques années mais on ne l'a pas montré dans cette compétition.»

Tout le monde est visé

«Tout le monde doit se remettre en question: coach, joueurs, fédération, (réfléchir) sur ce qui s'est passé cet été et pourquoi ça n'a pas été bon, a fustigé Nicolas Batum, étonné «qu'on se prive de certains joueurs».

«J'ai foiré ma dernière Coupe du monde, ça me fait vraiment chier, a-t-il insisté. J’ai tout fait pour ce putain de maillot. Ça fait des années qu'on met quelque chose en place. On a déconné certes, mais on pouvait être champions du monde. Il faut une remise en question de beaucoup de personnes. On a besoin de tout le monde à Paris, des meilleures conditions. (...) Il nous faut la meilleure équipe possible à Paris.»

«J'en ai rien à foutre de ce qui est politique ou je sais pas quoi», s'est emporté le champion d'Europe 2013, faisant référence, sans le nommer, à la non sélection du meneur Thomas Heurtel, la FFBB interdisant aux joueurs évoluant dans le championnat russe d'être sélectionnés avec les Bleus en raison de l'invasion russe de l'Ukraine.

Quelques minutes plus tard, Nicolas Batum est revenu sur ses propos et a développé. «C'est ma plus grosse déception en équipe de France, a-t-il lancé. J'ai eu de dures défaites en demies, en finale, mais là on n'a même pas été compétitifs. J'ai honte de rentrer déjà à la maison. On avait l'opportunité de rendre des gens fiers. On a besoin de l'engagement de tout le monde, de tout le basketball en France. La réaction à Paris prouvera qu'on est une belle équipe.»

Concernant les possibles personnes ciblées, il s'est également expliqué. «J'ai parlé de tout le monde parce que c'est un échec global. Ça part de nous, c'est nous qui sommes sur le terrain, a indiqué le joueur des Clippers de Los Angeles. Mais après il y a beaucoup, beaucoup de choses à revoir, de questions à se poser, pas seulement les joueurs, les coachs. Quand je parle de politique, je ne parle pas de politique d'Etat. On a amené le basket français tellement haut qu'on ne pouvait pas se permettre ça. On ne peut plus se trouver d'excuses. Moi je n'ai pas été bon, je n'ai pas su réunir les gars. Si on veut faire quelque chose de grand aux JO, tout le monde doit se remettre en question. Je ne parle pas que de Thomas Heurtel. On joue pour ce qui est marqué devant, pas derrière.»

«C'est une grosse désillusion mais il ne faut pas oublier qu'on est la seule équipe qui a fait trois médailles sur les trois dernières campagnes. On ne peut pas se permettre ça aujourd'hui. Il faut qu'on comprenne avant les JO pour ne pas encore être ridicules. Tout le monde doit se remettre en question avant de se chercher des excuses.»