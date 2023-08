Ligue 1 : première victoire pour le PSG, l’OM réaliste contre Brest… ce qu’il faut retenir de la 3e journée

Vainqueur du choc face à Lens (3-1), le PSG a signé sa première victoire de la saison, alors que Marseille a fait tomber Brest (2-0) et que Monaco a été accroché à Nantes (3-3). Voici tout ce qu’il faut retenir de la 3e journée de Ligue 1.

Nantes-Monaco 3-3

Monaco a perdu ses premiers points de la saison. Après ses deux victoires à Clermont (2-4) et contre Strasbourg (3-0), le club de la principauté a été accroché à Nantes dans un match spectaculaire (3-3). Menés au score après un pénalty (généreux) transformé par Mostafa Mohamed (5e) et une tête victorieuse de Jean-Charles Castelletto (15e), les Monégasques sont revenus dans la partie grâce à Takumi Minamino (27e). Mais Mostafa Mohamed a redonné deux buts d’avance aux Nantais au retour des vestiaires (48e). Malgré son retard, Monaco n’a rien lâché et a réduit une nouvelle fois l’écart sur un nouveau but de Wissam Ben Yedder (59e) avant que Myron Boadu, tout juste entré en jeu, n’égalise en fin de match (89e). Avec ce résultat, la formation dirigée par Adolf Hütter reste invaincue et occupe toujours le haut du tableau avant de recevoir Lens, alors que Nantes a décroché son premier point avant d’accueillir Marseille.

Marseille-Brest 2-0

Un OM réaliste a infligé sa première défaite à Brest. A défaut d’être flamboyant, Marseille s’est montré efficace dans le dernier geste pour se sortir du piège breton (2-0). Titulaire au sein de la défense olympienne, Chancel Mbemba a trouvé le chemin des filets dès le début de la rencontre, en reprenant de la tête un coup-franc parfaitement exécuté par Jordan Veretout (4e). Mis en danger par des Brestois en confiance après leurs deux premiers succès de la saison, le club phocéen a préservé son avantage grâce à son gardien Pau Lopez décisif à plusieurs reprises sur sa ligne. Et Ismaïla Sarr a finalement doublé la mise en milieu de seconde période, en profitant d’un centre mal repoussé par le gardien brestois (65e). Avec cette victoire, l’OM compte sept points, comme Monaco, et passe devant Brest (6 points). Lors de la prochaine journée, Valentin Rongier et ses coéquipiers se déplaceront à Nantes. De son côté, Brest recevra Rennes.

PSG-Lens 3-1

Il n’a pas manqué son retour au Parc des Princes. Titulaire pour la première fois de la saison après un été mouvementé, Kylian Mbappé a été l’un des grands artisans de la première victoire de la saison du PSG dans le choc face à Lens (3-1).

Si Marco Asensio a ouvert le score juste avant la pause (45e), l’attaquant tricolore a été à la conclusion d’une belle combinaison avec Lucas Hernandez pour faire le break (52e) et a scellé le succès parisien sur une frappe du droit déviée par un défenseur lensois en fin de score (90e). Dans les arrêts de jeu, Morgan Guilavogui a réduit la marque pour les Sang et Or (90e+5). Cette victoire permet au club de la capitale de lancer sa saison avant un nouveau choc, dans une semaine, à Lyon. Pour sa part, Lens ne décolle toujours pas avec seulement un point au compteur et va devoir négocier un nouveau déplacement périlleux à Monaco.

Rennes-Le Havre 2-2

Rennes a tout gâché. Après avoir mené de deux buts, le Stade Rennais a concédé le match nul face au Havre sur sa pelouse (2-2). Les Bretons ont trouvé l'ouverture dès la 10e minute par l'intermédiaire de Ludovic Blas avant que Christopher Wooh ne double la mise avant la demi-heure de jeu (24e). Alors que la victoire semblait leur tendre les bras, les joueurs de Bruno Genesio ont vu les Havrais refaire une partie de leur retard avec un but de Nabil Alioui (40e). Et malgré l'expulsion de Samuel Grandsir (62e), le promu a égalisé sur une nouvelle réalisation de Nabil Alioui (70e). Avec ce match nul, Rennes a manqué une occasion de prendre la tête du classement. Si Le Havre est toujours en quête de son premier succès depuis son retour en Ligue 1, ce match nul est un bon résultat pour le club normand, qui recevra Lorient lors de la prochaine journée.

Clermont-Metz 0-1

Metz remercie Georges Mikautadze. Déjà buteur face à Marseille (2-2), l'attaquant géorgien a offert la victoire au club messin sur le pelouse du Clermont (0-1). Dans une rencontre indécise, malgré une domination clermontoise, Georges Mikautadze a libéré sa formation à 20 minutes du coup de sifflet final (70e). Si Metz a signé sa première de la saison, le club auvergnat a enregistré une 3e défaite en autant de rencontres et tentera de débloquer son compteur à Toulouse. Metz accueillera Reims.

Strasbourg-Toulouse 2-0

Strasbourg récidive à domicile. Tombeur de Lyon à La Meinau, avant de s'incliner à Monaco, le club alsacien a fait tomber Toulouse sur son terrain (2-0). Les hommes de Patrick Vieira ont fait la différence en seconde période avec une tête d'Emanuel Emegha (51e) puis un plat du pied de Jean-Ricner Bellegarde en fin de rencontre (89e). Les Strasbourgeois tentera de confirmer sur la pelouse de Nice, alors que le TFC, battu pour la première fois, va essayer de renouer avec le succès contre Clermont.

Montpellier-Reims 1-3

Les week-ends ne se ressemblent pas pour Montpellier. Une semaine après son succès à Lyon (1-4), le club héraultais s'est incliné lors de la venue de Reims à La Mosson (1-3). Les Rémois ont rapidement mis la main sur la rencontre grâce à une tête de Yunis Abdelhamid (8e). Ils ont ensuite creusé l'écart sur un très beau coup-franc de Teddy Teuma (41e). Alors que Téji Savanier a trouvé la transversale, Moussa Al-Tamari a redonné espoir à Montpellier juste avant la mi-temps (45e+4). Mais Teddy Teuma a entériné le succès de la formation champenoise d'une demi-volée puissante (56e). Avec ce 2e succès consécutif, Reims remonte dans le haut du classement avant de se déplacer à Metz. Montpellier, qui a concédé sa première défaite, sera attendu à Lille.

Lorient-Lille à 17h05

Nice-Lyon à 20h45