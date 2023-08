FC Barcelone : tout savoir sur Lamine Yamal, la nouvelle pépite du club catalan

Lamine Yamal, très jeune joueur du FC Barcelone, a été décisif ce week-end contre Villarreal. De quoi confirmer son statut de pépite du club catalan.

C’est le nouveau chouchou de Xavi. Agé seulement de 16 ans, le jeune Lamine Yamal ne cesse de casser la baraque à chaque sortie sous le maillot du Barça. Ce qui a encore été le cas ce dimanche 27 août sur la pelouse de Villarreal.

Elu homme du match, celui qui a seulement trois matchs dans le championnat d’Espagne a pris les choses en main pour sortir son équipe d’un mauvais pas. Alors que le Barça a perdu Ousmane Dembélé, parti au PSG, et que Pedri et Raphinha sont blessés, Yamal s’est mué en passeur décisif avant de voir sa frappe heurter le montant et être reprise par Robert Lewandowski lors du but de la victoire.

Avec le Maroc ou l'Espagne ?

Son entrée en jeu très prometteuse en fin de saison dernière avait poussé Xavi à le prendre dans le groupe pro cet été lors de la pré-saison pour qu’il fasse la préparation complète avec l’équipe A. En amical, il avait impressionné contre Tottenham, devenant ainsi le nouveau chouchou des socios qui voient déjà en lui l’avenir du club.

Evidemment, il a tout de suite été comparé à Lionel Messi par les supporters qui espèrent un même avenir pour celui qui est l’actuel numéro 10 des sélections jeunes espagnoles. Rapide, technique, l'ailier droit des blaugrana ne semble avoir peur de rien et se montre mature dans toutes ses prises de balles.

«Les attentes avec Lamine Yamal sont très élevées, a commenté Xavi en fin de match ce dimanche. S’il débute, ce n’est pas à cause d’un caprice de l’entraîneur, mais parce que c’est un joueur intelligent qui fait la différence, et ses décisions sont toujours correctes à seulement 16 ans. C’est un joueur extraordinaire».

D’ailleurs, les performances du natif d’Esplugues de Llobregat, en Catalogne, sont très suivies. D’origine marocaine, il est donc éligible pour jouer avec la Roja ou les Lions de l’Atlas, récents demi-finalistes de la Coupe du monde 2022. «Est-ce qu’il choisira le Maroc ou l’Espagne? C’est lui qui décide. Moi, j’aimerais qu’il choisisse la Roja mais c’est son choix personnel. Ce que je veux, c’est qu’il soit au Barça de nombreuses années», a récemment confié Xavi. Un choix déjà très attendu.