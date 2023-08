UFC : cérémonie des pesées, stars présentes, tournoi PS5… Paris accueille la prestigieuse ligue MMA cette semaine

L’UFC fait son retour à Paris ce samedi 2 septembre avec notamment Ciryl Gane ou encore Manon Fiorot. Une véritable fête du MMA dans la capitale française qui aura lieu même toute la semaine avec plusieurs événements.

La fête de l’UFC. Comme l’an dernier à la même époque, la prestigieuse ligue américaine de MMA pose ses valises à Paris pour une Fight Night très attendue ce samedi 2 septembre. Au menu, un programme copieux avec les meilleurs combattants tricolores actuels. Mais avant la grande soirée, c’est une semaine très sympa qui attend notamment les fans.

Des rencontres avec des stars

En effet, en amont de l’UFC Paris à l’Accor Arena, le Shinzo Paris, une boutique spécialisée dans les sneakers et maillots sportifs, ouvre ses portes à la marque Venum. Ainsi, le grand public pourra retrouver pendant une semaine inédite les dernières collections Venum au sein d’un pop up store dédié à la marque et à la Fight week UFC, et situé au 23 rue étienne marcel, 75001 Paris.

Dès ce mardi 29 août, un tournoi UFC4 sur PS5 sera organisé (15h-17h). Le lendemain, une rencontre avec Nassourdine Imavov, qui ne combattra ce samedi mais à l’UFC 294 d’Abu Dhabi en octobre contre Ikram Aliskerov, et le rappeur Gradur aura lieu (16h30-18h). Dans le même temps, ce sera le media day pour les journalistes (fermé au public) avec la présence de plusieurs combattants.

Enfin, si rien n’est prévu le jeudi, le vendredi sera une magnifique journée pour les amateurs de l’UFC. Toujours au Shinzo Paris (12h30-14h30), des rencontres avec les combattants Tom Aspinall et Michael Bisping auront lieu. Puis de 15h30 à 17h30, la célèbre cérémonie des pesées se fera à l’Accor Arena de Paris avec des questions réponses. A noter que la pesée officielle en présence des journalistes seulement aura lieu le matin.

Pour terminer, l’UFC Fight Night aura donc lieu samedi à partir de 18h à l’Accor Arena de Paris. Pour rappel, voici la carte des combats.

