Football : le capitaine de Newcastle impliqué dans une bagarre à la sortie d’une boîte de nuit

Capitaine de Newcastle, Jamaal Lascelles a été impliqué dans une bagarre de rue à la sortie d’une boîte de nuit dimanche 20 août.

Le capitaine du club anglais de Newcastle a été filmé en pleine bagarre à la sortie d’une boîte de nuit, le Chinawhite, dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 août.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le joueur était en train de quitter l’établissement en compagnie d’un ami et de son frère quand ce dernier aurait reçu un coup de coude à côté du pub The Mile Castle. Lascelles aurait repoussé l’agresseur avant d’être à son tour pris à partie par un groupe de six à huit hommes. Selon le Daily Mail, le défenseur central des Magpies, aurait même été frôlé par une bouteille de vodka mais aurait reçu de nombreux coups.

La police de Nothumbria se serait rendue sur les lieux pour disperser les troupes, tandis que les ambulanciers soignaient l’ami de Jamaal Lascelles, inconscient. Le joueur en question se serait même vu menacer de mort par un individu armé.

Lascelles aurait maintenu un homme au sol avant d’appeler tout le monde au calme comme le montre les images des vidéos sur les réseaux sociaux. Le groupe d’hommes s’est enfui avant l’arrivée de la police qui n’a procédé à aucune arrestation.

Au club depuis 2014 en provenance de Nottingham Forest, le défenseur est capitaine depuis 2016, mais a régressé dans la hiérarchie depuis plusieurs mois. Il n’a pas encore disputé la moindre minute cette saison, passant les trois premiers matchs de la saison sur le banc.