«N’écoute pas Elie, il ne veut pas jouer» : Vincent Collet tacle un de ses joueurs en plein match de la Coupe du monde de basket (vidéo)

Alors que la France était opposée au Liban, ce mardi, pour son 3e match de groupe de la Coupe du monde de basket, le sélectionneur Vincent Collet a taclé l’un de ses joueurs en plein match.

Les Bleus ont redressé (un peu) la tête. Si elle est déjà éliminée de la Coupe du monde de basket, après ses revers contre le Canada et la Lettonie, l’équipe de France avait un dernier match de poule, ce mardi, avant les rencontres de classement et elle est venue à bout difficilement du Liban (85-79). Une victoire acquise dans la douleur pour des Tricolores en grande difficulté pendant toute la rencontre. Et une scène, pour le moins surprenante, a illustré les maux des hommes de Vincent Collet.

Elie Ekobo piqué dans son orgueil

Au milieu du 2e quart-temps, le sélectionneur français a pris un temps-mort pour remobiliser ses joueurs, qui étaient menés au score (33-25). A la fin de son intervention, il s’est adressé à Sylvain Francisco tout en taclant Elie Okobo. «Sylvain, détends-toi d’accord ? N’écoute pas Elie, il ne veut pas jouer mais ne fais pas comme lui», a-t-il lâché. Une sortie qui semble avoir piqué Elie Okobo dans son orgueil.

Vincent Collet pendant le temps mort : "Sylvain, écoute pas Elie il veut pas jouer !"#LIBFRA pic.twitter.com/vHkNBS7bd0 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 29, 2023

Le Girondin a sans doute évité à la France une nouvelle désillusion. Il a tout simplement été le meilleur Français sur le parquet dans le dernier quart-temps durant lequel il a inscrit la totalité de ses 12 points pour montrer aux Bleus le chemin du succès. Un moindre mal pour une équipe de France qui a encore deux matchs de classement à disputer avant de rentrer à la maison.