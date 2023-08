Tirage au sort de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2023-2024 sera effectué, ce jeudi (à 18h), à Monaco. Le PSG, placé dans le chapeau 1, et Lens, dans le chapeau 4, vont connaître l’identité de leurs futurs adversaires.

Quels adversaires pour le PSG et Lens ? Le club parisien et la formation lensoise connaîtront, ce jeudi, la composition de leur groupe de Ligue des champions, ce jeudi, à l’issue du tirage au sort de la phase de poules qui sera effectué à Monaco. Alors que les 32 équipes qualifiées pour la compétition seront réparties dans quatre chapeaux, Paris, champion de France en titre, sera dans le chapeau 1 et Lens, de retour après 21 ans d’absence, placé dans le chapeau 4. Les deux représentants français pourraient ainsi hériter de fortunes diverses.

On connaît désormais les 32 équipes qui disputeront la Ligue des Champions 2023-24





Le tirage au sort des groupes, à suivre jeudi à 17H50 sur CANAL+ en clair, et sur nos réseaux pic.twitter.com/Fn8zteLb5p — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 30, 2023

En cas de main heureuse, le PSG pourrait avoir une poule abordable avec le FC Porto, Copenhague et le Royal Antwerp. Mais le destin peut aussi réserver une poule redoutable aux Parisiens avec le Real Madrid, l’AC Milan et Newcastle.

De son côté, Lens peut craindre le pire avec une poule composée de Manchester City, tenant du titre, du Real Madrid et l’AC Milan. Un tirage plus clément pourrait réserver aux coéquipiers de Brice Samba Feyenoord, Porto et Copenhague. Verdict à partir de 18h.

Le programme TV

Tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2023-2024

Jeudi 31 août à Monaco

A suivre en direct à partir de 17h50 sur Canal+ et Canal+ Foot