Voici les 5 événements sportifs qui font le plus d'audience dans le monde

Le sport est rassembleur et les plus grands événements sportifs de la planète attirent, bien souvent, un nombre incalculable de téléspectateurs devant les écrans. Voici ceux qui font exploser les compteurs.

Les Jeux Olympiques d’hiver : 2,01 milliards de téléspectateurs

Selon une étude indépendante réalisée par Publicis Sport & Entertainment pour le Comité International Olympique (CIO), 2,01 milliards de téléspectateurs ont suivi les derniers Jeux olympiques d’hiver qui se sont déroulés à Pékin. Cela peut s’expliquer par le fait que 120.670 heures de diffusion ont été proposées sur les canaux numériques.

La Coupe du monde de cricket : 2.2 milliards de téléspectateurs

La place dans le classement de la Coupe du monde de cricket peut prêter à sourire, mais ce sport est très populaire dans les pays du Commonwealth et en Inde. L’édition 2015 du Mondial de cricket a été regardée par 2,2 milliards de personnes.

Tour de France : 3 milliards de téléspectateurs

Le Tour de France est un événement qui fascine les adeptes de sport. Amaury Sport Organisation, organisateur de la Grande Boucle, annonce, chaque année, que la course au maillot jaune du mois de juillet attire entre 3 et 3,5 milliards de téléspectateurs et ferait ainsi concurrence à la Coupe du monde de football.

La Coupe du monde de football masculine : 3.3 milliards de téléspectateurs

Depuis la Coupe du monde 1998 qui s’est déroulée en France, chacune des éditions de la Coupe du monde de football a dépassé les trois milliards de téléspectateurs. Selon la Fifa, 3,572 milliards de personnes ont regardé l’édition 2018 de la Coupe du monde de football. La finale a rassemblé 1,12 milliard de téléspectateurs à travers le monde.

Les Jeux Olympiques d’été : 4,8 milliards de téléspectateurs

Selon les médias chinois, les Jeux olympiques de Pékin ont attiré plus de 4,8 milliards de téléspectateurs lors des deux semaines de compétition, ce qui en fait l’événement sportif le plus suivi de l’Histoire. C’est sans surprise que l’événement est en première position puisqu’il permet de regarder une grande variété de sports dans la même journée.