Ligue 1 : le PSG se régale à Lyon, l'OM accroché à Nantes, Monaco écrase Lens... tout ce qu'il faut retenir de la 4e journée

Le PSG qui dompte Lyon (1-4), l'OM tenu en échec à Nantes (1-1), Nice décroche sa première victoire... Voici tout ce qu'il faut de la 4e journée de Ligue 1 disputée ce week-end juste avant la trêve internationale.

nantes-marseille : 1-1

Marseille pourra avoir des regrets. Après un début de match idyllique avec l'ouverture du score dès la 4e minute par Ismaila Sarr et l'expulsion du jeune défenseur Nantais, Bastien Meupiyou dès la 9e minute, les phocéens semblaient se diriger vers une soirée facile. Pourtant, à la 39e minute, Mostafa Mohamed vient surprendre la défense marseillaise pour égaliser. Le score en restera là malgré une seconde mi-temps dominée par l'OM. Malgré 26 tirs tentés, les phocéens termineront la rencontre avec un seul but inscrit.

Après 4 journées, les olympiens totalisent 8 points, mais le style de jeu produit par l'équipe de Marcelino laisse les supporters perplexes. Les prochaines semaines devraient donner une bonne indication sur la réelle valeur de cette équipe puisque Marseille affrontera Toulouse, l'Ajax d'Amsterdam, le PSG, Monaco et Brighton pour ses cinq prochains matchs.

Brest-rennes : 0-0

Un début de saison décevant pour Rennes. Alors que beaucoup les voyaient comme l'une des équipes à suivre cette saison, pour le moment Rennes décoit. Après une victoire prometteuse lors de la 1e journée, les Rennais n'ont pas su confirmer et viennent d'enchaîner leur 3e résultat nul de rang. Encore plus problématique, Rennes a été dominé samedi après-midi sur la pelouse de Brest, pour ce derby breton.

Brest a tiré deux fois plus au but que son adversaire du jour et a eu les meilleures occasions, mais ils n'ont jamais trouvé le chemin des filets. Les Brestois réalisent un bon début de saison avec 7 points inscrits après quatre journées, malgré un calendrier compliqué, avec des matchs contre Marseille et Lens.

Monaco-LENS : 3-0

Monaco a pris la tête de la Ligue 1 en exprimant tout son potentiel offensif contre un Lens (3-0) inquiétant et relégable, samedi pour la 4e journée. L'ASM compte 10 points et repasse devant l'Olympique de Marseille (8 pts), tenu en échec vendredi à Nantes (1-1). L'Ivoirien Wilfried Singo (23e), de la tête, puis Aleksandr Golovin (35e) et Guillermo Maripan (58e), dans une défense lensoise trop passive, ont offert une troisième victoire en quatre matches au club princier.

Le Racing lui a concédé sa troisième défaite en quatre journées et ne ressemble plus du tout à l'équipe conquérante qui n'a terminé qu'à un point, derrière le Paris Saint-Germain, pour le titre de champion de France. Les «Sang et Or» ne comptent qu'un point et inquiètent.

TOULOUSE-CLERMONT : 2-2

Clermont a décroché son premier point de la saison. Et de quelle manière ! Menés 2-0 par Toulouse après des buts d'Aboukhlal et Magri, les Auvergnats sont revenus au score. Ils ont réduit le score sur penalty (Kyei), avant d'égaliser dans le temps additionnel par Ogier, privant le "Téfécé" de sa première victoire à domicile depuis le mois de février.

LE HAVRE-LORIENT : 3-0

Le Havre, promus cette saison, s’est offert sa première victoire de la saison en écrasant Lorient (3-0). Les Merlus, jusqu'ici très solides avec deux nuls et une victoire, ont craqué sur des buts de Kouzyaiev (53e), Alioui (70e) et Mbemba (90+6e). Les Normands en profitent pour doubler les Bretons au classement général avant la trêve internationale.

LILLE-MONTPELLIER : 1-0

Les critiques de Paulo Fonseca sur son effectif ont eu l’effet escompté. Lille s'est fait peur mais s’est imposé par une courte victoire contre Montpellier (1-0). Après un début de saison compliqué, marqué par une difficile qualification pour les phases de poules de la C4 face aux modestes croates de Rijeka, les Lillois ont connu quelques frayeurs contre Montpellier, malgré une ouverture du score rapide sur un puissant coup-franc de Yusuf Yazici (2e). Balayés à Lorient (4-1) la semaine passée, les hommes de Paulo Fonseca ont multiplié les occasions, sans parvenir à plier la rencontre. Et ont bien failli se faire punir en fin de match par Nordin (90e), dont le but a été annulé pour un hors-jeu.

METZ-REIMS : 2-2

Reims n'a pu faire mieux que le nul (2-2) sur la pelouse de Metz. Malgré un nouveau but de Teddy Teuma, déjà auteur d'un doublé lors de la victoire à Montpellier (3-1) la semaine dernière, les Rémois sont au ralenti. Beau match nul pour les Messins.

NICE-STRASBOURg : 2-0

deux buts de la rencontre ont été inscrits par Youcef Atal (45e+1) et de Terem Moffi (75e). Les hommes de Francesco Farioli, toujours invaincus, passent Strasbourg et ne se trouvent qu'à deux longueurs de Marseille, actuel deuxième. Ils pourront se déplacer au Parc des Princes, vendredi 15 septembre lors de reprise de la Ligue 1, avec de nouvelles certitudes.

LYON-PSG : 1-4

Le PSG a été sans pitié. Alors que l'Olympique lyonnais traverse une incroyable zone de turbulences sur le terrain (lanterne rouge) et en coulisses (guerre John Textor-Jean-Michel Aulas, transferts de jeunes joueurs), le club de la capitale est venu ajouter des malheurs aux Rhodaniens en s'imposant 4-1.

Kylian Mbappé (4e et 45e+2) s'est offert un doublé au Groupama Stadium. Les deux autres buts parisiens ont été inscrits par Achraf Hakimi (20e) et Marco Asensio (38e). Au retour des vestiaires, les hommes de Luis Enrique, brillants et qui remontent à la deuxième place derrière Monaco et devant Marseille, ont semblé lever le pied. Ce qui a permis à l'OL d'éviter le zéro pointé en transformant un penalty par Corentin Tolisso (74e). Place à la trêve internationale.