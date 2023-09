Formule 1 : Carlos Sainz se fait voler sa montre d’une valeur de 500.000 euros après le Grand Prix d’Italie et rattrape les voleurs (vidéo)

Dans la foulée de son podium au Grand Prix d’Italie, Carlos Sainz a été victime, ce dimanche, d’un vol à l’arrachée et s’est fait dérober sa montre. Mais le pilote espagnol a réussi à rattraper les malfaiteurs et récupérer son bien.

Grosse frayeur pour Carlos Sainz. Pas sur le circuit de Monza, mais dans les rues de Milan. Quelques heures après sa 3e place et son podium, ce dimanche, au Grand Prix d’Italie, le pilote Ferrari a été victime d’un vol à l’arraché. Aux alentours de 20h30, alors qu’il se promenait dans le centre-ville de Milan, l’Espagnol a été bousculé par deux hommes, qui lui ont subtilisé sa montre de l’horloger suisse Richard Mille, dont la valeur est estimée à 500.000 euros.

Turns out Carlos defence mood didn’t stop after the race



Italian press reports the smooth operator got his 500k euro Richard Mille watch stolen… and chased after the thieves with Rupert’s help #CarlosSainz | #ItalianGP



