Coupe du monde de rugby 2023 : les All Blacks ont débarqué en train à Paris

La sélection néo-zélandaise est arrivée à Paris, ce mercredi 6 septembre, à moins de 48 heures du match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby face à la France. Une arrivée en train, mode de transport privilégié par les organisateurs.

Des voyageurs un peu particuliers sont arrivés, ce mercredi 6 septembre, à la Gare de Lyon.

Partis depuis Lyon quelques heures plus tôt, les joueurs de l’équipe de Nouvelle-Zélande sont arrivés à Paris, à bord d’un train, dans lequel les 33 joueurs et 22 membres du staff occupaient la dernière voiture.

La délégation des All Blacks a, par la suite, quitté la gare parisienne par un passage dérobé afin de rejoindre un bus qui l’attendait.

un mode de transport plus vert

Une transition qui s’est déroulée sans accrocs et dans un délai très rapide : il n’aura fallu que dix minutes entre l’arrivée du train, en provenance de Lyon, et le départ du car, à destination de Créteil.

Cette arrivée de l’équipe néo-zélandaise s’inscrit dans une volonté du comité d’organisation de la Coupe du monde de rugby de privilégier le transport en train pour le plus d’équipes possible, en l’occurrence 17 des 20 nations qualifiées pour ce Mondial. Par ailleurs, et comme l’a expliqué L’Équipe, les trajets inférieurs à 5h30 seront effectués en train, voire en car si le trajet est inférieur à 1h30.

Coup du hasard, l'arrivée réussie des All Blacks en train intervient quasiment un an, jour pour jour, après la polémique de Christophe Galtier sur le char à voile.

En septembre 2022, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain avait fait réagir le monde politique après avoir ironisé sur la possibilité de transporter les joueurs sur de courtes distances en train, au lieu de voyager en avion.