Rugby : les magnifiques images de l’arrivée des champions du monde sud-africains

Sacrés champions du monde de rugby pour la 4e fois de leur histoire, les Sud-Africains sont arrivés à l’aéroport international d’OR Tambo à Johannesburg, ce mardi 31 octobre. Un retour festif marqué par des scènes de joie et une foule impressionnante.

Ils ne pouvaient pas rêver meilleur accueil pour leur retour en Afrique du Sud. Grands vainqueurs de la Coupe du monde de rugby 2023, les Springboks ont fait face à des milliers de supporters venus les attendre à l’aéroport international d’OR Tambo, à Johannesburg, ce mardi 31 octobre.

Dans ce pays où le rugby occupe une place très importante, la population ne pouvait pas passer à côté du retour des joueurs munis du Trophée Webb Ellis. Chants, danses, joie et bonne humeur étaient au rendez-vous dans les allées de l’aéroport.

The #Springboks are back in South Africa#StrongerTogether pic.twitter.com/IBYKzlXxfn

— Springboks (@Springboks) October 31, 2023