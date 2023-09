PSG : voici la liste des joueurs retenus pour la Ligue des champions

Le PSG a révélé la liste des 25 joueurs retenus pour la phase de groupes de la Ligue des champions, où le club de la capitale affrontera le Borussia Dortmund, l’AC Milan et Newcastle.

Le verdict est tombé. Le PSG a dévoilé la liste des 25 joueurs inscrits pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Et comme attendu, Marco Verratti, en instance de départ vers le club d’Al-Arabi au Qatar, et Hugo Ekitike, barré par la concurrence, n’ont pas été retenus par le club de la capitale. Tout comme Julian Draxler, lui aussi indésirable. Recruté cet été, le jeune international espoir italien Cher Ndour ne figure pas non plus sur cette liste.

Un groupe particulièrement relevé

Pour le reste, pas de surprises. Toutes les autres recrues estivales sont bien présentes, notamment Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez ou encore Gonçalo Ramos. C’est le cas aussi de Presnel Kimpembe, qui se remet actuellement de sa grave blessure. Paris a également inscrit quatre gardiens de but avec Gianluigi Donnarumma, Arnau Tenas, Keylor Navas et Alexandre Letellier.

Dans un groupe particulièrement relevé, avec le Borussia Dortmund, l’AC Milan et Newcastle, les hommes de Luis Enrique feront leur entrée dans la compétition, le mardi 19 septembre, à l’occasion de la venue du Borussia au Parc des Princes.

La liste complète

1. Keylor Navas



2. Achraf Hakimi



3. Presnel Kimpembe



4. Manuel Ugarte



5. Marquinhos



7. Kylian Mbappé



8. Fabian Ruiz



9. Gonçalo Ramos



10. Ousmane Dembélé



11. Marco Asensio



15. Danilo Pereira



17. Vitinha



19. Kang In Lee



21. Lucas Hernandez



23. Randal Kolo Muani



25. Nuno Mendes



26. Nordi Mukiele



28. Carlos Soler



29. Bradley Barcola



30. Alexandre Letellier



33. Warren Zaïre-Emery



37. Milan Skriniar



80. Arnau Tenas



99. Gianluigi Donnarumma