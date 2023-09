Coupe du monde de Rugby 2023 : Jean Dujardin, réplique de la Tour Eiffel, Emmanuel Macron hué... Ce qu’il faut retenir de la cérémonie d’ouverture

La Coupe du monde de Rugby a officiellement débuté ce vendredi 8 septembre avec le match d'ouverture opposant le XV de France à la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Avant cet événement très attendu, une cérémonie d'ouverture a marqué le commencement de la compétition.

Un coup d'envoi mémorable. Après de nombreux mois de préparation, la Coupe du monde de rugby a débuté avec le match entre la France et la Nouvelle-Zélande à 21h15 cette année. Cette rencontre a été précédée de la traditionnelle cérémonie d'ouverture, marquant ainsi le début de cette dixième édition du Mondial.

L'art de vivre à la française par jean dujardin

Sous les applaudissements du public, l'acteur Jean Dujardin a fait une entrée remarquée sur la pelouse du Stade de France, déguisé en boulanger, avec une fournée de pain dans ce qui s'apparente à une brouette.

REUTERS/Sarah Meyssonnier

L'artiste, qui a collaboré à la mise en scène avec le directeur artistique Olivier Ferracci et la metteuse en scène Nora Matthey de l'Endroit, a célébré les traditions françaises, parfois de manière clichée, au travers d'une histoire d'amour avec la danseuse étoile Alice Renavand.

Une réplique géante de la Tour Eiffel a été érigée au milieu du terrain, avant que l'acteur ne s'envole dans les airs, suivi de l'élévation du trophée. Une parade de la Patrouille de France et un feu d'artifice ont parfaitement clôturé cette cérémonie riche en émotion.

Un casting cinq étoiles

De nombreuses personnalités de divers domaines artistiques ont participé à cet événement, notamment le chef Yves Camdeborde, le réalisateur Philippe Lacheau dans le rôle d'un policier, et le chanteur Vianney. Zaz a interprété «Mon amant de Saint-Jean» de Lucienne Delyle, avant qu'Adrianna Karembeu n'apparaisse avec son béret flottant dans le ciel du Stade de France.

REUTERS/Stephanie Lecocq

Ces invités d'honneur étaient accompagnés par 44 artistes professionnels, des danseurs et des acrobates, ainsi que par 240 bénévoles.

un dISCOURS sous les huées

Présent lors de la cérémonie d'ouverture, le président de la République a pris la parole à la fin du spectacle inaugural malgré les huées de la part d'une partie du public.

«Amis du rugby, pour nous tous, nous Français, c'est une immense fierté d'accueillir sur notre sol toutes les équipes de la Coupe du monde de rugby et de nos Bleus. Cette Coupe du monde, la France espère la gagner sur le terrain [...] Place au jeu, je déclare ouverte la 10e Coupe du monde de rugby», a notamment déclaré Emmanuel Macron.

REUTERS/Stephanie Lecocq

Le patron du rugby, Bill Beaumont, a également pris la parole avant le coup d’envoi : «Ce sera une magnifique célébration pour le rugby, nous allons vivre le meilleur de notre sport ici, et nous rempirons notre mission d'unité ici et n dehors du terrain. L’attente est terminée, merci aux Françaises et aux Français qui ont fait de ce tournoi un moment historique, nous sommes prêts les équipes aussi alors allons-y».

Une Équipe de france en renfort

Certains joueurs de l'équipe de France de football, après avoir exprimé leur soutien aux rugbymen par le biais d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans la journée, ont également fait le déplacement au Stade de France.

À noter que le sélectionneur Didier Deschamps a pratiqué le rugby dans sa jeunesse et qu'Antoine Griezmann a passé une partie de ses études à Bayonne, où il suivait les matchs de l'Aviron bayonnais. Deschamps avait également rendu visite à l'équipe de Galthié pendant sa préparation.