Karim Benzema : l'attaquant français va être auditionné par l'Assemblée nationale comme «potentielle victime de faits racistes»

Le footballeur Karim Benzema doit répondre à une audition dans le cadre d’une commission d’enquête parlementaire sur les défaillances et dérives dans les fédérations sportives.

Le joueur international Karim Benzema doit être auditionné par une commission d’enquête portant sur les défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport. Dans le cadre de son audition, Karim Benzema serait interrogé comme «potentielle victime de faits racistes» dans le milieu du football, rapporte Le Parisien.

La commission, créée le 20 juin et constituée le 5 juillet 2023, a pour charge d’entendre de nombreux témoins sur les différentes dérives dans le monde du sport. Du racisme aux violences sexuelles et sexistes, en passant par l’homophobie et les discriminations au sens large.

De nombreux témoins attendus

Sportifs actuels, anciens champions, journalistes, dirigeants, chercheurs sont attendus au micro. C’est le cas d’Angélique Cauchy, Laurent Blanc, Yannick Noah. De nombreuses auditions sont actuellement disponibles en visionnage sur le site de l’Assemblée nationale. La commission d’enquête a déclaré espérer un potentiel coup de projecteur sur ce travail parlementaire.

Karim Benzema n’a pas répondu présent

Convoqué, Karim Benzema a dans un premier temps refusé l’invitation… Malheureusement, ce n’en est pas une, puisque la convocation n’est pas optionnelle. Reste alors à déterminer une date pour son audition, qui pour l’instant n’aurait pas été encore choisie. Celle-ci pourrait se faire, à la demande du footballeur à huis clos, et même à distance en visioconférence.