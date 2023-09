Championnat du monde d’Ironman : parcours, participants… Tout savoir sur la 10e édition

Le Championnat du monde Ironman se dispute ce dimanche 10 septembre. Le lieu, les participants… Voici tout ce qu’il faut savoir de cet événement planétaire.

Où et quand se déroule le Championnat du monde Ironman ?

Ce dimanche 10 septembre, Nice accueille l'édition masculine du Championnat du Monde VinFast IronMan 2023. Pour la première fois en quarante ans d’histoire, il se déroulera d’ailleurs sur deux sites, les hommes courant sur la Côte d'Azur tandis que les femmes se retrouveront à Kailua-Kona, à Hawaï, le 14 octobre.

Qu’est-ce qu’un Ironman ?

D'une distance totale de 226 kilomètres, un Ironman est une course multi-disciplinaire qui consiste à enchaîner 3,8 km de natation, 180,2 km de cyclisme puis un marathon (course à pied de 42,195 km).

Combien de participants ?

Sur cette édition 2023, il y a un total de plus de 2.200 athlètes inscrits. L’Europe est le continent le plus représenté avec 54% des coureurs issus du vieux continent, devant l’Amérique du Nord (25%), l’Amérique latine et l’Asie (6% chacun), l'Océanie (un peu plus de 4%), tandis que l'Afrique et le Moyen-Orient complètent le peloton (4%). Avec un contingent de 480 athlètes inscrits, les États-Unis sont la nation la plus représentée, suivis par l'Allemagne (249), la France (210), le Royaume-Uni (193) et l'Australie (89).

Quel est le parcours ?

Le Championnat du Monde commencera par le parcours de natation, long de 3,8km dans la «Baie des Anges». Les athlètes enfourcheront ensuite leurs vélos pour le parcours vélo, consistant en une boucle de 180,2 km dans l'arrière-pays niçois avec des montées difficiles et des descentes techniques avec des dénivelés allant jusqu'à 2400 mètres. Puis, il finira avec le run qui consiste en quatre boucles et s'étend d'un bout à l'autre de la Promenade des Anglais.

Quel est le profil des participants ?

Parmi les plus de 2.200 participants figurent des profils très originaux comme le Japonais Ryuji Nakagawa (JPN), âgé de 79 ans, doyen de la course ou le plus jeune, l’Américain Nicholas Catullo (18 ans). Il y a aussi l’Australien Marc Clough né avec une rupture d'une MAV cérébrale provoquant une hémorragie dans le cerveau. Assez originale, la présence de l’Américain Michael Collins, fils de John et Judy Collins, le couple à l'origine de la création du premier Ironman, en 1978. Il y a également Noel Mulkey (Etats-Unis) qui se présente lui-même comme un ancien toxicomane en surpoids qui s'est découvert une passion pour le triathlon et a changé de vie grâce au sport. Enfin, l’Allemand Elmar Sprink est considéré comme la personne ayant subi une transplantation cardiaque la plus en forme du monde.

Côté français, Cyril Del Pistoia (35 ans). En 2012, les médecins lui donnaient une très faible chance de survie après lui avoir diagnostiqué un cas sévère de leucémie aiguë. Passé par la chimiothérapie, un traitement expérimental, une radiothérapie puis une greffe de moelle osseuse, il a dû réapprendre à marcher et s'est retrouvé, entre autres effets à long terme, avec des capacités pulmonaires limitées et une faible résistance aux fortes chaleurs. Antoine Scortarore (27 ans) est militaire depuis douze ans dans une division de l'armée de l'air. En 2018, il a appris qu’il a un cancer du système immunitaire (lymphome). Après les séances de chimiothérapie, il a continué à courir, à faire du vélo et à s'entraîner parce qu'il en ressentait le besoin et qu'il avait besoin d'échapper à la routine.

Comment suivre la course ?

La course sera diffusée en direct sur le site officiel de l'Ironman.