Football : Neymar bat le record de buts de Pelé avec le Brésil

Neymar est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe du Brésil en dépassant Pelé, neuf mois après l'avoir égalé au Qatar.

Un record historique. Neymar a surpassé la légende Pelé en tant que meilleur buteur de la sélection nationale brésilienne, près de neuf mois après l’avoir égalé au Qatar.

L'ancien joueur du Paris Saint-Germain a accompli cet exploit en marquant deux buts contre la Bolivie lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2026, à Belém (Brésil), ce vendredi 8 septembre.

Malgré un penalty manqué, le jeune joueur a réussi à détrôner «le Roi» à la 61e minute en inscrivant son 78e but en 125 sélections avec l'équipe brésilienne. Un record amélioré près de 30 minutes plus tard, avec un 79e but à son actif sous les couleurs de la Seleçao.

«Je suis très heureux, je n'ai pas les mots. Je n'aurais jamais imaginé atteindre ce record. À partir de ce moment-là, je veux dire que l'avoir fait ne signifie pas que je suis meilleur que (Pelé), ni qu'aucun autre joueur de la sélection», a-t-il déclaré à la presse après la rencontre. «Je veux toujours [...] écrire mon nom dans l'histoire du football brésilien et de la sélection brésilienne, aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait».

Controverse au sujet du nombre de buts marqués par Pelé avec le Brésil

La légende du football, décédée le 29 décembre 2022, revendiquait un total de 95 réalisations en 113 matches de sélection, en considérant ses buts marqués lors de matchs amicaux entre la Seleção et des équipes ou clubs officiels d'États brésiliens. Cette statistique, bien que reconnue par la Fédération brésilienne (CBF), n'a jamais été officiellement validée par la FIFA.

Cependant, la moyenne de buts d'Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, seul footballeur à avoir soulevé trois Coupes du monde, reste néanmoins supérieure à celle de son successeur, avec une moyenne de 0,84 but par match (77 buts en 92 sélections), comparé à 0,63 but par match pour le nouveau joueur d'Al-Hilal, en Arabie Saoudite.

Il est à noter que l'attaquante Marta Vieira da Silva conserve toujours le record de buts marqués pour l'ensemble des sélections du Brésil, avec un impressionnant total de 122 buts en 189 sélections.