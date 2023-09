Coupe du monde de rugby 2023 : de nombreux supporters privés de coup d’envoi lors de deux matchs ce samedi

La deuxième journée de la Coupe du monde de rugby 2023, ce samedi 9 septembre, a été marquée par certains problèmes organisationnels ayant contraint de nombreux fans à manquer le début de deux rencontres organisées à Marseille (Bouches-du-Rhône) et à Bordeaux (Gironde).

Une organisation pointée du doigt à moins d’un an des JO 2024 en France. A l’occasion du match Irlande-Roumanie organisé au Matmut Atlantique de Bordeaux (Gironde) ce samedi à 15h30 pour la Coupe du monde de rugby 2023, les fans des deux équipes ont eu d’énormes difficultés à accéder à l’enceinte.

Ils ont été nombreux à manquer le coup d’envoi de la rencontre en raison d’une mauvaise gestion des flux de supporters dans les transports en commun locaux, puis d’une désorganisation criante à l’entrée du stade.

Huge queues outside stadium public transport has failed as trams can’t handle the crowds. Thousands outside right now. We headed for the stadium 2 hours before kick off. Irish fans frustrated but in good spirits. Dreadful organisation. #RWC2023 pic.twitter.com/kb1NuFP9z1

«Nous étions pourtant au stade deux heures avant le coup d'envoi. Les supporters irlandais frustrés mais de bonne humeur. Organisation désastreuse», a regreté le journaliste irlandais Rob Murphy, présent à Bordeaux ce samedi, dans un tweet.

Dans la soirée, la rencontre du Mondial entre l’Angleterre et l’Argentine disputée à Marseille (Bouches-du-Rhône) a également été la cible des critiques à cause d’une organisation défaillante. De nombreux fans ont dû manquer le coup d’envoi de la partie en raison d’un manque de préparation des autorités à gérer une foule aussi importante pour l’occasion. Selon l’AFP, les retards maximums enregistrés ont atteint vingt minutes.

Les images relayées sur les réseaux sociaux du parvis Jean-Bouin bondé à quelques minutes du coup d’envoi ont permis de prouver la désorganisation des autorités pour ce match.

Dans la même lignée, les vidéos partagées sur Twitter des fans argentins et anglais réunis massivement devant les grilles du stade ont illustré les problématiques organisationnelles entourant la rencontre.

Scenes outside the Stade de Marseille as hundreds of fans struggle to enter the stadium minutes before KO.#ENGvARG #RWC2023 pic.twitter.com/38u8zA4QpN

