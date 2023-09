Glory 88 : le KO surpuissant infligé par Nordine Mahieddine à son adversaire à Paris (vidéo)

Le Franco-algérien Nordine Mahieddine a réalisé une incroyable performance, ce samedi 9 septembre lors du Glory 88 à Paris, en infligeant un KO spectaculaire à son adversaire.

Il a soulevé le Dôme de Paris. Alors que son combat contre son compatriote Abderahmane Coulibaly se dirigeait vers une décision aux points, le Marseillais Nordine Mahieddine a envoyé au tapis son adversaire au sol d’un sublime head kick dans le troisième et dernier round.

Et s’il s’est satisfait de son impressionnant succès, Mahieddine, très inquiet, s’est empressé d’aller voir Coulibaly qui a mis du temps à reprendre ses esprits. Les deux hommes se sont ensuite salués chaleureusement avant de sortir sous les applaudissements du public.

Quatrième mondial chez les poids lourds, «The Bear» («L’Ours») a réalisé une performance marquante alors qu’il est dans l’espoir de disputer le Grand Prix du Glory en fin d’année (réunissant les huit meilleurs de la catégorie). Avec ce combat et ce finish (sûrement le KO de l'année au Glory), il devrait clairement postuler.

«Je mérite de boxer les meilleurs de ma catégorie, a-t-il confié à CNEWS après son combat. J’ai l’impression d’être un combattant sous-côté et sous-estimé. J’ai envoyé un message avec ce combat. Je n’aime pas faire des «call outs» (appeler à combattre un adversaire, ndlr) mais oui, j’aimerais avoir ma chance contre le Top 3 alors que je suis numéro 4.»

Cette soirée du Glory 88 au Dôme de Paris a été marquée par la défaite de la Franco-marocaine Sarah Moussaddak et le combat annulé de Badr Hari, star de la discipline, par solidarité avec le Maroc victime d'un séisme.

«Je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à notre peuple (marocain) bien-aimé qui a souffert d’un terrible tremblement de terre, a-t-il confié sur le ring. Je pense à toutes les victimes et à leurs familles dans ces moments douloureux. Les gens se battent pour chercher les cadavres au Maroc, je ne vais pas combattre pour divertir. Vendredi, j'étais motivé et concentré, aujourd'hui, je n'ai pas l'envie de combattre. Ensemble, nous surmonterons cette tragédie et nous resterons unis pour que tout le monde puisse commencer à se rétablir Incha’Allah.»

