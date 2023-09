UFC : l'impressionnante soumission de Kevin Jousset pour ses débuts (vidéo)

Pour son premier combat à l’UFC, ce dimanche 10 septembre, le Français Kevin Jousset a brillé, en s’imposant sur une soumission dès le premier round.

Des débuts de rêve sur la plus grande scène. Opposé à l’Irlandais Kiefer Crosbie en carte pré-préliminaire à l’UFC 293, le Français Kevin Jousset n’a pas fait dans la dentelle et s’est rapidement imposé face à son adversaire du soir, signant sa première victoire dans la plus grande ligue de MMA.

Originaire des Alpes, le combattant de 30 ans n’a eu besoin que d’un seul round pour maîtriser Kiefer Crosbie, avec un étranglement arrière qui a forcé son adversaire à se soumettre. Une soumission bien aidée par ses capacités en grappling.

