Coupe du monde de rugby : le coup de gueule de Jean Dujardin contre les critiques sur la cérémonie d'ouverture

Dans un message publié sur son compte Instagram suivi par 970.000 personnes, Jean Dujardin a répondu aux nombreuses critiques qui ont fait suite à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de rugby.

La cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de rugby, organisée ce vendredi 8 septembre, en amont du match France - Nouvelle-Zélande, a été vivement critiquée en France et à travers le monde. Pour les détracteurs, le spectacle a été jugé «vieillot» ou encore «trop cliché». Ce jeudi 14 septembre, Jean Dujardin, co-auteur et maître de cérémonie, a tenu à défendre sa prestation.

«Je tombe à la renverse. Je n'aurais jamais pensé que ma participation à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby déclencherait un tel déferlement de commentaires, politiques et médiatiques. On l'a voulue belle, on l'a voulue festive, on s'est amusé à l'imaginer, on s’est investi tous ensemble, bénévoles, artisans, artistes, heureux de la préparer en pensant au plaisir de tous», a déclaré l’acteur français de 51 ans dans un post Instagram.

«Nous sommes effectivement aussi le pays du béret»

«La France "surannée" des années 50 ? C'est justement en 1954 que la France fêtait sa première victoire sur les Néo-Zélandais ! "La France Rance"?», a ajouté Jean Dujardin, en réaction au titre d'un éditorial de Libération publié au lendemain de la cérémonie d’ouverture.

«Une cérémonie d’ouverture est toujours la présentation au reste du monde du pays où se déroule l’évènement fêté. Nous sommes effectivement aussi le pays du béret, de la gastronomie, de la culture, de l’éducation, n’en déplaise à certains. Le second degré que j’ai toujours aimé manier n’a pas été compris et je le regrette», a poursuivi le vainqueur de l’Oscar du meilleur acteur en 2011.

«Allez les Bleus», a conclu Jean Dujardin, quelques heures avant le match de l’équipe de France contre l’Uruguay qui se tient, ce jeudi, à 21h, au Stade Pierre-Mauroy.