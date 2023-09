Formule 1 : les images impressionnantes du crash de Lance Stroll pendant les essais à Singapour (vidéo)

Samedi 16 septembre, lors des qualifications du Grand Prix de Singapour, le pilote canadien Lance Stroll (Aston Martin) a été victime d’un effrayant accident à la fin de la Q1. La séance a été suspendue.

Lors de son dernier tour rapide à la fin de la Q1 du Grand Prix de Singapour, Lance Stroll est sorti de la piste avec son Aston Martin de manière très impressionnante.

Alors que les pilotes se disputaient les places du Top 15, synonyme d’un passage en Q2, le canadien a perdu le contrôle de sa monoplace dans le dernier virage. Il a heurté les murs de techpro, avant de rebondir et de s’échouer sur la piste.

ÉNORME CRASH DE LANCE STROLL





Le pilote Aston Martin annonce à la radio qu'il va bien #SingaporeGP #F1

Son véhicule, dont l’avant gauche a été totalement arraché lors du choc, était complètement détruit. Après l’incident, la séance a été interrompue le temps de nettoyer la piste et d’évacuer le véhicule dont l'épave était à quelques mètres de la ligne d’arrivée.

Un véritable obstacle pour les compétiteurs

Aux premières loges de l’accident, le sportif britannique Lando Norris arrivait juste derrière au volant de sa McLaren. Il a réussi à éviter de justesse la carcasse de l’Aston Martin.

Moins de chance pour Oscar Piastri, pilote pour McLaren. Le temps qu'il a pris pour contourner la monospace accidentée lui a valu l'élimination dès la Q1. «Je suis surtout content que Lance (Stroll) aille bien après un tel crash. Voir la voiture scindée en deux… Il a eu beaucoup de chance. J’ai eu des moments compliqués aujourd’hui. On passe très proches des murs. (…) Mon temps aurait été suffisant pour passer, c’est dommage», a déclaré l'Australien au micro de Canal +.

Lance Stroll, vingtième de la séance, a pu sortir seul de sa Formule 1. Il était attendu pour passer des examens médicaux. C’est à leur terme qu’il saura s'il participera à la prochaine course qui se disputera dimanche 17 septembre sur le tracé de Marina Ba.

le malheur d'un pilote est favorable à d'autres

Sur le circuit raccourci et modifié à cause de travaux, passant de 23 à 19 virages avec une ligne droite plus longue, le Néo-Zélandais Liam Lawson a fait des miracles au volant de son AlfaTauri.

À l'origine remplaçant de l’Australien Daniel Ricciardo qui est blessé à la main, le prodige a réussi à sortir Verstappen du Top 10 pendant de la seconde qualification. Il partira donc dixième lors de la prochaine compétition.