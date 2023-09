PSG-Borussia Dortmund, 1ère journée de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pour la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, le PSG reçoit le Borussia Dortmund, ce mardi (21h), sur la pelouse du Parc des Princes. Voici le programme TV complet.

Le début d’une nouvelle aventure européenne. Le PSG lance sa nouvelle campagne de Ligue des champions, ce mardi, avec la réception du Borussia Dortmund lors de la 1ère journée de la phase de groupes. Et le champion de France en titre n’a pas préparé dans les meilleures conditions ce premier grand rendez-vous de la saison, en concédant sa première défaite face à Nice (2-3).

A l’issue de la rencontre, Luis Enrique a reconnu que son équipe devait encore «progresser», même s’il a assuré ne pas être «inquiet». Ses joueurs devront élever leur niveau de jeu et être plus solides défensivement pour ne pas perdre déjà des points en route dans la course à la qualification pour les 8es de finale, qui s’annonce relevée avec l’AC Milan et Newcastle également présents de ce groupe F.

Si le Borussia Dortmund reste sur une victoire sur la pelouse de Fribourg (2-4), le club allemand (2 victoires, 2 nuls en Bundesliga) n’a pas non plus forcément rassuré, notamment sur le plan défensif. Aux Parisiens et Kylian Mbappé de tenter d’en profiter pour entrer de plain-pied dans la compétition. Et chasser les premiers doutes par la même occasion.

A suivre en direct et en intégralité sur Canal+