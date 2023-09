Football : des joueurs du Real Madrid seraient en garde à vue après un scandale sexuel

Quatre joueurs du Real Madrid auraient été arrêtés et placés en garde à vue ce jeudi 14 septembre, à la suite d'une plainte pour divulgation d'une vidéo à caractère sexuel impliquant une mineure, a révélé la presse espagnole.

Une affaire qui risque de faire grand bruit. Selon les informations d’El Confidencial et confirmées par le Real Madrid, la Guardia Civil de Las Palmas a arrêté ce jeudi quatre joueurs des équipes réserves du club madrilène. Ils sont accusés d'avoir enregistré une vidéo à caractère sexuel avec une mineure et de l'avoir diffusée à d'autres joueurs.

La plainte a été déposée le 6 septembre aux Îles Canaries par la mère d'une mineure. Elle aurait indiqué que l'un des trois footballeurs avait enregistré une vidéo à caractère sexuel de sa fille et l'avait ensuite diffusée. L'enquête est menée par la police judiciaire de la Guardia Civil de Las Palmas.

Des joueurs de l'équipe première impliqués ?

Si les identités des joueurs concernés n'ont pas été révélées, le Real Madrid indique de son côté qu'il s'agit d'un joueur de la Castilla, équipe réserve et de trois joueurs de l'équipe C.

Toujours selon El Confidencial, les enquêteurs souhaiteraient saisir un téléphone portable pour l'analyser afin de déterminer si d'autres personnes sont impliquées. Des joueurs de l'équipe première pourraient être impliqués.

«Le Real Madrid informe qu'il a appris qu'un joueur du Castilla et trois joueurs du Real Madrid C ont fait des déclarations à la Guardia Civil dans le cadre d'une plainte concernant la diffusion présumée d'une vidéo privée via WhatsApp, peut-on lire sur le communiqué du club. Lorsque le club aura une connaissance détaillée des faits, il prendra les mesures appropriées.»

Selon le code pénal espagnol, ce délit est puni d'un à quatre ans de prison.