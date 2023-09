Coupe du monde de rugby : pourquoi le Japon porte-t-il une fleur de lys sur son maillot ?

Depuis le début de la Coupe du monde de rugby, organisée en France jusqu’au 28 octobre, le Japon porte sur son maillot une fleur de lys, positionnée au niveau de la poitrine.

Une marque de respect. Lors de ses deux premiers matchs à la Coupe du monde de rugby, contre le Chili (victoire 42-12) et l’Angleterre (défaite 34-12), les joueurs de l’équipe du Japon portaient sur leur maillot une fleur de lys. Celle-ci était située au niveau de la poitrine. De cette manière, les Nippons ont tenu à rendre hommage à la France, pays hôte de la compétition jusqu’au 28 octobre prochain.

Lovely show of respect from Japan





Japan have added the French symbol, the fleur-de-lys, to the front of their Rugby World Cup playing jersey as a sign of respect for tournament hosts France.#RWC2023 | #ENGvJPN pic.twitter.com/eOOAZWvFVL

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 17, 2023