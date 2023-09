Ligue des champions : le PSG se lance idéalement face au Borussia Dortmund (2-0)

Pour son entrée en Ligue des champions, le PSG a battu le Borussia Dortmund, ce mardi, au Parc des Princes grâce à des buts de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi (2-0).

Débuts réussis pour Paris. Le club de la capitale a idéalement lancé sa nouvelle campagne de Ligue des champions, ce mardi, en venant à bout du Borussia Dortmund sur la pelouse du Parc des Princes lors de la 1ère journée de la phase de groupes (2-0). Quatre jours après la défaite concédée face à Nice en Ligue 1 (2-3), les Parisiens ont rassuré, même si tout n’a pas été parfait. Notamment en première période. Malgré une très nette possession de balle (70%) et hormis une frappe sur le poteau de Vitinha (19e), les coéquipiers de Marquinhos ont eu du mal à se montrer dangereux et à trouver la faille dans la défense allemande.

Tout s'est joué en seconde période

Mais la rencontre a basculé dès le début de la seconde période. Deux minutes seulement après le retour des vestiaires, l’arbitre de la rencontre a désigné le point de pénalty après une frappe de Kylian Mbappé détournée par la main de Niklas Süle. Et le n°7 parisien n’a pas tremblé pour transformer la sentence d’un tir à ras de terre et permettre à son équipe de concrétiser sa large domination. Moins de dix minutes plus tard, le champion de France a doublé la mise au terme d’une magnifique combinaison entre Vitinha et Achraf Hakimi, conclue de l’extérieur du pied droit par l’international marocain.

Le PSG a eu plusieurs opportunités pour aggraver le score, mais Kylian Mbappé ou encore Gonçalo Ramos ont manqué de précision dans le dernier geste. Preuve que Luis Enrique a encore du travail. Mais Paris s’est rassuré et s’est emparé de la tête de son groupe avant de se rendre dans quinze jours sur la pelouse de Newcastle, qui a pris un point contre l’AC Milan (0-0). Avant les Parisiens auront un nouveau rendez-vous sulfureux au Parc des Princes, ce dimanche, contre l’Olympique de Marseille.