Cyclisme : victime d’un malaise cardiaque au volant de sa voiture, Nathan Van Hooydonck met un terme à sa carrière à 27 ans

Le cycliste belge Nathan Van Hooydonck a été contraint de mettre un terme à sa carrière, ce mercredi, à seulement 27 ans, après avoir été victime d’un malaise cardiaque au volant de sa voiture la semaine dernière.

Nathan Van Hooydonck ne remontera pas sur son vélo. Le cycliste belge de l’équipe Jumbo-Visma a été contraint de mettre un terme prématuré à sa carrière, ce mercredi, à l’âge de 27 ans. Cette décision a été prise après son malaise cardiaque survenu, la semaine passée, alors qu’il était au volant de sa voiture sur une route en Belgique, provoquant un accident. Sa femme, enceinte, était présente à ses côtés au moment des faits.

