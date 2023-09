Ligue Europa : l’OM accroche l’Ajax, Rennes déroule et Toulouse valeureux

En pleine crise, l’OM a accroché l'Ajax Amsterdam sur sa pelouse, ce jeudi 21 septembre, pour son entrée en lice en Ligue Europa, alors que Rennes a battu le Maccabi Haïfa et Toulouse a concédé le match nul contre l’Union Saint-Gilloise.

Rennes-Maccabi Haïfa : 3-0

Une balade pour commencer. Rennes a parfaitement réussi son entrée en lice en Ligue Europa avec une large victoire à domicile contre le Maccabi Haïfa (3-0). Le club breton a mis la main sur cette rencontre sur sa première occasion avec un but magnifique de Ludovic Blas (2e). Alors qu'Arthur Theate a trouvé le poteau, Adrien Truffert a doublé la mise à la demi-heure de jeu sur une reprise du pied gauche (31e). Titularisé pour la première fois, l’attaquant turc Bertug Yildirim a scellé d’une tête puissante le succès rennais (56e). Les hommes de Bruno Genesio tenteront d’enchaîner dans quinze jours sur la pelouse de Villarreal, qui s’est incliné sur la pelouse du Panathinaïkos (2-0).

C'est terminé !





Démonstration de force des Rouge et Noir qui débutent parfaitement cette campagne européenne. #SRFCMAC 3-0 pic.twitter.com/X7qzMCTsOu — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 21, 2023

Union Saint-Gilloise-Toulouse : 1-1

Toulouse démarre par un nul. Le TFC a ramené un point de son déplacement sur le terrain de l’Union Saint-Gilloise pour ses débuts en Ligue Europa. Les Toulousains avaient ouvert le score en toute fin de première période sur un pénalty transformé par Thijs Dallinga. Mais le club belge est parvenu à égaliser sur une action conclue par Mohamed Amoura (69e). Les deux équipes ont tenté de décrocher la victoire sans parvenir à trouver la faille, alors que Toulouse a terminé la rencontre à 10 après l’expulsion de Logan Costa. Lors de la prochaine journée, le TFC recevra Linz ASK, qui a été battu par Liverpool (1-3).

Solidaires et combatifs jusqu'au bout, nos Violets ramènent le point du nul à Toulouse !





Il faudra maintenant le bonifier au Stadium face au @LASK_Official #USGTFC #UEL pic.twitter.com/1Gk8diaCD4 — Toulouse FC (@ToulouseFC) September 21, 2023

Ajax Amsterdam-Marseille : 3-3

Un match nul au courage. En pleine crise, marqué notamment par la démission de son entraîneur Marcelino, l'OM a arraché le match nul sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam au terme d'un match spectaculaire. Tout avait pourtant mal commencé pour les coéquipiers de Valentin Rongier rapidement menés au score après des buts de Carlos Forbs (9e) et Steven Berghuis (20e). Mais les Olympiens ont prouvé qu'ils avaient de la ressource. Emmenés par un Amine Harit en jambes, avec deux passes décisives, les Phocéens ont réduit l'écart grâce à Jonathan Clauss (23e), avant de recoller au score sur une frappe de Pierre-Emerick Aubameyang (38e). Et la partie a été tout aussi folle en seconde période. Kenneth Taylor a cru calmer les ardeurs marseillaises en remettant l'Ajax Amsterdam en tête (52e), mais le buteur gabonais en a décidé autrement à un quart d'heure du terme et permis à l'OM de repartir avec un point (78e). Après cette belle prestation, Marseille recevra les Anglais de Brighton le 5 octobre prochain, au stade Vélodrome.