OM : les fans marseillais réclament la «destitution immédiate» d’un des leaders des supporters

Après le départ de l’entraineur Marcelino, et la mise en retrait du directoire de l’Olympique de Marseille, en raison de pressions et menaces à leur encontre, les supporters ont pris la parole, appelant à la destitution du leader des South Winners, Rachid Zeroual.

Un communiqué cinglant. Les supporters marseillais ont pris la parole, ce jeudi 21 septembre, pour dénoncer les agissements et la responsabilité du leader des South Winners, Rachid Zeroual, coupable d’avoir «mis en péril» l’institution à travers «des décisions unilatérales, des déclarations inappropriées et une absence de transparence». Les supporters ont appelé à sa destitution «immédiate» et à la nomination d’un nouveau leader.

C’est dans une situation complexe que l’Olympique de Marseille (OM) doit aborder, ce jeudi 21 septembre au soir, son premier match en Ligue Europa pour la saison 2023/2024 face à l'Ajax Amsterdam. Et pour cause, le club a officialisé le départ de son entraineur, Marcelino, et la mise en retrait de son président, Pablo Longoria, ainsi que de tout le directoire de l’OM.

Des menaces physiques et morales

Dans un long entretien accordé à la Provence ce jeudi, ces derniers ont dénoncé des comportements «inadmissibles» lors d'une réunion lundi avec des supporters, ainsi que «des menaces personnelles allant jusqu'à de possibles conséquences sur l'intégrité physique et morale (des dirigeants) au cas où ils refuseraient de se démettre de leurs responsabilités».

Dans les heures qui ont suivi cette fameuse réunion de lundi entre les principaux dirigeants de l'OM et des représentants des groupes de supporters, toute la direction du club a pris du recul et aucun de ses membres n'est donc présent à Amsterdam, où le club affrontera jeudi soir l'Ajax en Ligue Europa.

Les supporters appellent à la destitution de Rachid Zeroual

Face à cette situation, les supporters de l’OM ont publié un communiqué cinglant pour dénoncer les agissements de «la présidence actuelle des South Winners». «Ces derniers temps nous avons observé une détérioration inacceptable de la cohésion, de l’éthique et de la vision au sein de notre groupe de supporters, en grande partie due aux actions de Rachid Zeroual», ont écrit les supporters.

«Par conséquent, nous, les supporters de l’OM, demandons avec insistance la destitution immédiate de Rachid Zeroual de son poste au sein des South Winners. Nous exhortons les membres du groupe à se réunir pour prendre des mesures correctives et rétablir l’intégrité et l’harmonie qui font la force des South Winners depuis de nombreuses années», précise le communiqué.

En attendant, l’OM, qui n’a pas encore réagi à ce communiqué, affrontera ce soir l’Ajax Amsterdam pour son premier match d’Europa League, avec Jacques «Pancho» Abardonado sur le banc en tant qu'intérimaire.