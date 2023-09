Boxe : le terrible KO infligé par Zhilei Zhang à Joe Joyce (vidéo)

Le boxeur chinois Zhilei Zhang a une nouvelle fois battu Joe Joyce, ce samedi 23 septembre, en l’envoyant au tapis d’un KO foudroyant.

Il a confirmé qu’il était bien au-dessus. Zhilei Zhang a battu Joe Joyce, ce samedi soir à la Wembley Arena de Londres, pour la seconde fois consécutive en lui infligeant un KO impressionnant dès le troisième round de ce combat de boxe très attendu.

ZHANG DID IT AGAIN!





Zhilei Zhang knocked out Joe Joyce in devastating fashion. #ZhangJoyce2 pic.twitter.com/NQg1q9GeRZ

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 23, 2023