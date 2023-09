Marathon : le record du monde féminin explosé de plus de deux minutes à Berlin

L'Ethiopienne Tigist Assefa a battu le record du monde du marathon de plus de deux minutes, ce dimanche à Berlin, une incroyable performance pour cette athlète issue du demi-fond.

Coup de tonnerre à Berlin. Le record du monde du marathon a été pulvérisé par Tigist Assefa. L'Ethiopienne s'est imposée en 2 heures 11 minutes et 53 secondes, loin des 2 heures 14 minutes et 4 secondes réussis par la Kényane Brigid Kosgei en 2019.

Phenomenal run in Berlin as Tigst Assefa of Ethiopia clocks 2:11:53 to smash Brigid Kosgei's world marathon record of 2:14:04.





The former 1:59 800m runner was running only her third marathon. pic.twitter.com/F5CmvFy0sq — AW (@AthleticsWeekly) September 24, 2023

Une performance stratosphérique

A ce niveau de performance, un tel écart est vraiment stratosphérique. Il l'est d'autant plus que Tigist Assefa est relativement «jeune» sur le circuit. Au départ, cette athlète de 29 ans est plutôt adepte des courses courtes, tel le 800 mètres, et elle ne se distingue en marathon que depuis un an et demi. Elle avait d'ailleurs déjà remporté la course de Berlin, l'an dernier (2h15'37'').

Son équipementier, Adidas, ne peut quant à lui qu'afficher sa satisfaction car la marathonienne portait les toutes nouvelles running très haut de gamme de la marque, dévoilées récemment, et qui coûtent la bagatelle de 500 euros.

Du côté des hommes, en revanche pas de surprise puisque le grand Eliud Kipchoge a régné, une nouvelle fois.

Le Kényan, double champion olympique en titre du marathon et déjà quatre fois vainqueur à Berlin, avait fait le déplacement pour battre son propre record du monde (2 heures 1 minute et 9 secondes, réalisés l'an dernier). Il s'est imposé sans difficulté, mais sans réussir à améliorer sa marque.