UFC : quand trois combattants se retrouvent sur des brancards dans les couloirs d'un hôpital (vidéo)

Quelques heures après l’UFC Vegas 79, dans la nuit de samedi à dimanche, trois combattants phares de MMA se sont retrouvés à l’hôpital. Rafael Fiziev a d’ailleurs filmé la scène assez hilarante.

C’est le quotidien de nombreux combattants. Après leur bataille dans les octogones de MMA, que ce soit pour une victoire ou une défaite, ils terminent à l’hôpital à cause de leur blessure plus ou moins graves. Et ce fut une nouvelle fois le cas ce dimanche après l’UFC Fight Night.

Cette fois-ci, le combattant Rafael Fiziev, battu par Mateusz Gamrot par KO et qui s’est blessé sur un coup de pied, a filmé le moment dans les couloirs d’un hôpital américain.

Rafael Fiziev shares a video of him at the hospital with Bryce Mitchell & Michelle Waterson-Gomez pic.twitter.com/swxw2VQweI — MMA Mania (@mmamania) September 24, 2023

Sur son brancard, le Kazakh a croisé Bryce Mitchell, qui lui s’est imposé face à Dan Ige. Mitchell, qui a fait sensation en brandissant une Bible lors de son combat, portait un lourd bandage à la tête.

Fiziev, qui pourrait retrouver le Français Benoît Saint-Denis prochainement dans un octogone, a aussi croisé Michelle Waterson-Gomez qui a été battue par Marina Rodriguez.

