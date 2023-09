MMA-PFL : Cédric Doumbé confie ce qu'il fera en cas de défaite contre Jordan Zebo

Cédric Doumbé, qui affrontera Jordan Zebo ce samedi 30 septembre lors du premier événement du PFL en France, a confié à CNEWS ce qu’il fera en cas de défaite au Zénith de Paris.

C’est le combat le plus attendu de cette fin de mois de septembre. Cédric Doumbé, ancien champion de kickboxing au Glory, passé désormais au MMA, va disputer son tout premier combat avec la PFL, l’organisation américaine de MMA qui ne cesse de monter.

Opposé à son compatriote français Jordan Zebo, pensionnaire de la MMA Factory et entraîné par Fernand Lopez (coach de Ciryl Gane ou encore Nassourdine Imavov), Doumbé s’est confié en expliquant qu’il n’envisageait pas la défaite contre lui pour ses débuts dans l’organisation. Au contraire, en cas de défaite, on n’entendrait plus parler de lui pendant quelques temps.

«Si je perds contre Jordan, il faut que je déménage, il faut que je change de pays, de continent. Il faut que je coupe tous mes réseaux et que je me retrouve dans un endroit où on ne me connaît pas. Sur une île quoi», a-t-il lâché à CNEWS.

Mais le multiple champion du kickboxing, qui compte bien affronter les meilleurs de la PFL, a indiqué qu’il n’envisageait pas ça du tout. «Inutile de dire que ça n'arrivera pas, c'est même pas envisageable que je perde, a-t-il ajouté à CNEWS. C’est impossible, impossible. Maintenant, si par inadvertance ça arrive, je pense qu'il ne faudra pas me parler pendant un bon moment, ça va être très dur. Très dur. Mais ça n'arrivera pas. Je n’arrive même pas à l’imaginer.»

