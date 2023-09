Gennaro Gattuso : quelle est cette étrange maladie qui l’a touché à l’œil ?

Probable futur entraîneur de l’OM, l’Italien Gennaro Gattuso souffre d’une maladie à l’œil depuis plusieurs années. Voici les explications.

Gennaro Gattuso, qui pourrait être présenté aux joueurs de l’Olympique de Marseille ce mercredi 27 septembre, en remplacement de Marcelino et de Jacques Abardonado pour l'intérim, souffre d’une maladie qui le touche à l’œil depuis maintenant plusieurs années. Il s’agit de la myasthénie.

L’ancien international italien, champion du monde 2006 contre la France, s’était expliqué à ce sujet il y a quelques temps. «J’en souffre depuis dix ans, c’est la troisième fois que ça me frappe. (…) Je vois double, c’est difficile à supporter, seul un fou comme moi peut le faire», avait-il partagé au quotidien espagnol AS.

une maladie auto-immune

Dans le détail, la myasthénie est une maladie auto-immune qui perturbe la communication entre les nerfs et les muscles, et qui a pour conséquence une faiblesse musculaire. «La vision double peut survenir lorsqu'un seul œil est ouvert ou, plus généralement, lorsque les deux le sont [...]. Elle provoque une faiblesse au niveau des bras ou des jambes, des mains ou du cou, une extrême fatigue après avoir sollicité les muscles», explique le site médical de référence MSDManuals.

«Je n’aime pas vivre des moments comme ça, mais je l’accepte car il y a des choses pires dans la vie. Je fais ce que j’aime, c’est ma vie et si je dois décider comment partir, je veux que ce soit là où j’ai passé toute mon existence, sur le terrain, avait ajouté à AS Gennaro Gattuso. Je sais que mes joueurs ont souffert en me voyant comme ça. J’ai lu que j’étais mort, qu’il me restait un mois à vivre. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas mourir. Je suis vivant.»