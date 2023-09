Football : une vidéo TikTok virale à l'origine d'une énorme polémique entre Victor Osimhen et Naples

L’attaquant de Naples Victor Osimhen est actuellement en conflit avec son club, après la diffusion d’une vidéo par le Napoli dans laquelle il manque un penalty.

Le torchon brûle entre Victor Osimhen et Naples. Alors que l’idylle était heureuse depuis son arrivée en provenance de Lille en 2020, qui s’est concrétisée par un titre de champion d’Italie la saison dernière, la chute est terrible au Napoli. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Roberto Calenda, l’agent de l'attaquant, a menacé d’attaquer le club napolitain en justice en raison d'une vidéo publiée sur TikTok ce mardi.

«Ce qu'il s'est passé aujourd'hui (mardi) sur le profil officiel du Napoli sur la plate-forme TikTok n'est pas acceptable, lance l’agent. Une vidéo qui se moque de Victor a été rendue publique, avant d'être tardivement supprimée. Un fait grave qui provoque un dommage sérieux au joueur et qui s'ajoute au traitement que le garçon subit ces derniers temps, entre procès médiatiques et fake news. Nous nous réservons la possibilité d'entreprendre des actions légales et toute action utile pour protéger Victor Osimhen.»

