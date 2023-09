Golf : l’impressionnant coup de Novak Djokovic à la Ryder Cup 2023 (vidéo)

Le numéro un mondial de tennis Novak Djokovic a participé ce mercredi à Rome au match de golf des célébrités, en amont de la Ryder Cup 2023. Et le Serbe a brillé.

Aussi à l’aise sur les courts de tennis que sur le green. Invité du match des célébrités ce mercredi à Rome, Novak Djokovic a montré qu’il était très fort au golf.

Lors du tournoi All‐Star de la Ryder Cup à Rome, en compagnie de Carlos Sainz (Formule 1) et Gareth Bale (Football), le Serbe aux 24 titres du Grand Chelem a régalé le public sur le Marco Simone Golf & Country Club, deux jours avant le début de la compétition par équipes entre les États-Unis et l’Europe.

«Djoko» a réussi un par au premier trou. De quoi rendre heureux le public italien. «C'est un tel honneur, une occasion en or de vivre une expérience unique dans une vie, a déclaré le joueur de 36 ans. Merci à tous les fans d'être venus et d'avoir mis un peu plus de pression sur le premier tee. C'est une expérience unique.»