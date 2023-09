Rugby : quand Fabien Barthez tente des pénalités avec le XV de France (vidéo)

Fabien Barthez, ancien gardien de l’équipe de France de football, est venu à la rencontre des joueurs du XV de France et s’est essayé aux pénalités. Avec réussite.

Le champion du monde 1998 et ancien portier des Bleus ainsi que de l’Olympique de Marseille a rendu visite aux rugbymen français à Aix-en-Provence. L’occasion pour «Fabulous Fab’» de tester son coup de pied avec un ballon oval.

Fabien Barthez - World Class goal keeper for France (98) and Manchester United was in camp. I help him with a few pointers and look at the outcome!!!@BreytonPaulse,@SARugbymag,@maroelamedia,@mariecrowe,@Netwerk24Sport,@Sport24news,@ewnupdates,@Sonjamclaughlan,@rugby365com. pic.twitter.com/Q03WVWrN3Y

— Vlok Cilliers (@Vlokskop10) September 27, 2023