MMA : Cédric Doumbé dévoile ce qu’il ferait avec le million de dollars du PFL

Cédric Doumbé, combattant français de MMA, a intégré la PFL, la Professional Fighters League, l'une des plus grandes organisations américaines, qui propose notamment un tournoi à un million de dollars. Il a confié à CNEWS ce qu'il ferait avec.

Opposé à Jordan Zébo pour son premier combat dans l’organisation américaine du PFL ce samedi 30 septembre au Zénith de Paris, Cédric Doumbé devrait logiquement disputer le tournoi à un million de dollars l’an prochain avec cette organisation.

Et pour CNEWS, le natif de Douala, qui compte quatre victoires en autant de combats dans les octogones, a répondu à la fameuse question : que ferais-tu avec un million de dollars ?

«Si je gagne 1 million qu’est-ce que je fais ? Déjà il faut préciser que c’est en dollars donc ça ne fait pas vraiment un million en euros…, lance-t-il à CNEWS. Il y a les taxes, les impôts… Première chose que je fais, je paie mon manager, qui me harcèle tous les jours. Deuxièmement, bah j’essaie de monter un projet qui me rapporte encore plus. J’investis pour gagner plus. C’est ça la chose la plus intelligente à faire lorsque tu gagnes de l’argent de toute façon.»

En attendant de disputer ce tournoi, le multiple champion de kickboxing va d'abord tenter de bien commencer son aventure avec le PFL contre Jordan Zébo.

