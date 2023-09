Boxe : l'incroyable histoire des frères Jermell Charlo et Jermall Charlo

Le boxeur américain Jermell Charlo affronte Saul «Canelo» Alvarez ce samedi 30 septembre pour un combat qui s’annonce historique. L’Américain a un jumeau, nommé Jermall, également boxeur fantastique.

Les fratries dans les sports de combat et surtout en boxe ont souvent offert de sublimes duos. C’est le cas de Rafael et Juan Manuel Marquez ou de Wladimir et Vitali Klitschko. Aujourd’hui, le Noble Art possède Jermall et Jermell Charlo, considérés comme deux des plus grands noms de la boxe.

Mais Jermall et Jermell Charlo ont quelque chose en plus : ils sont de vrais jumeaux. Jermall est né une minute avant son frère le 19 mai 1990 et depuis, ils ont tout fait ensemble. Les deux frères sont diplômés de la même université au Texas, avant de se lancer dans la boxe.

Ne jamais s'affronter

Jermall possède un record d'invincibilité de 32 victoires en autant en autant de combat. Il est l’actuel champion WBC des poids moyens mais est inactif depuis 2021. De son côté, Jermell affiche un bilan de 35 victoires, 1 nul, 1 défaite (contre Tony Harrison en 2018). Il est le champion incontesté des super-welters et détient actuellement les ceintures WBA, WBC, IBF et WBO.

Alors la question forcément se pose : qui est le meilleur des deux ? Jermell est considéré par certains comme le meilleur combattant. Mais on ne le saura réellement jamais car il est hors de question qu’ils s’affrontent.

«Nous ne nous battrons jamais entre nous», avait déclaré Jermall au podcast ‘The Last Stand’. «Jamais de ma vie je ne voudrais monter sur le ring face à lui, avait pour sa part répondu Jermell. C’est mon frère jumeau. Nous avons grandi ensemble. Cela ne peut jamais arriver.» «Notre héritage sera aussi gros que celui des Klitschko, voire plus. Nous voulons être des légendes que les gens suivent et reconnaissent», avait-il ajouté. Leur nom est déjà gravé dans la roche du Noble art.

