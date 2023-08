Manchester City : Pep Guardiola opéré «d’urgence» et absent plusieurs semaines

Pep Guardiola a subi, ce mardi, une opération du dos à Barcelone, et ne devrait faire son retour sur le banc de Manchester City qu’après la trêve internationale du mois de septembre.

Manchester City va devoir faire sans Pep Guardiola. L’entraîneur espagnol s’est rendu à Barcelone, où il s’est fait opérer, ce mardi, du dos. Une intervention «de routine» qui s’est bien passée. Mais il va désormais observer plusieurs semaines de repos et restera en Catalogne le temps de sa rééducation.

Pep Guardiola has today undergone a routine operation on a back problem.





Everyone at Manchester City wishes Pep a speedy recovery, and look forward to seeing him back in Manchester soon.

