«Le MMA français dans le top 3 mondial» : Cédric Doumbé encense la formation française

Cédric Doumbé, en lice ce samedi 30 septembre à la PFL contre Jordan Zébo, a confié à CNEWS que le MMA français avait un sublime avenir.

Alors que son combat approche pour la première édition du PFL Paris, Cédric Doumbé a longuement discuté avec CNEWS pour évoquer de nombreux sujets, et notamment celui du MMA français, en pleine expansion ces dernières années.

Avec la légalisation en 2020 dans l’Hexagone, cette discipline a connu un véritable essor et permis une démocratisation de la pratique. Mais surtout le MMA tricolore possède de nombreux champions, comme Cédric Doumbé l’a expliqué.

Parnasse, Charrière, Saint-Denis, Gane…

«Je pense que dans le monde, le MMA français c'est facilement dans le top 3, a-t-il lâché à CNEWS. Franchement, le niveau en France est vraiment énorme. On a vraiment de très bons combattants, comme Salahdine Parnasse, Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis, tu vois des Ciryl Gane en poid lourds… On a vraiment de très très bons combattants. Et j'en oublie. Mais on a trop de phénomènes.»

«Maintenant, avec la démocratisation du MMA, je pense que dans les cinq ans qui arrivent, les dix ans, avec la nouvelle génération, ça va être n’importe quoi. Je pense que là on va passer numéro un dans le monde, vraiment», a-t-il indiqué.

L'interview de Cédric Doumbé dans L'Arène podcast