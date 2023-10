Coupe du monde de rugby 2023 : Antoine Dupont ne doit pas jouer un éventuel quart de finale, selon une majorité de Français

Antoine Dupont, qui se remet de son opération à la pommette droite, ne doit pas jouer l’éventuel quart de finale de la Coupe du monde de rugby du XV de France, selon une majorité de Français.

Toute la France, ou presque, est suspendue à l’état de santé d’Antoine Dupont. Le capitaine du XV de France se remet actuellement de son opération d’une fracture maxillo-zygomatique, après avoir été touché lors du match face à la Namibie. Et s’il a déjà rejoint le XV de France afin de reprendre progressivement l’entraînement et son retour est espéré pour un éventuel quart de finale (14 ou 15 octobre), une large majorité de Français est inquiet pour sa santé (74%), selon un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL.

Ils sont tellement inquiets qu’ils sont plus d’un sur deux à estimer que le joueur du Stade Toulousain ne doit pas jouer l’éventuel quart de finale (56%) et qu’il est préférable de le préserver en vue d'une possible demi-finale. Une proportion identique chez l’ensemble des Français que les amateurs de rugby. Et pour le remplacer, les amateurs de rugby penchent davantage pour Baptiste Couilloud (59 %) que de Maxime Lucu (40 %).

Les Français ont toutefois bien conscience que sa présence pourrait tout changer dans la quête du Graal. Ils sont en effet 82% à penser que les Bleus peuvent être sacrés champions du monde avec leur capitaine contre 70% sans lui.

Mais avant de penser à conquérir son premier titre de champion du monde, le XV de France, en tête du groupe A, jouera sa qualification pour les quarts de finale, ce vendredi, contre l’Italie à Lyon.